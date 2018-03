Terremoto Avezzano: dopo 101 anni demolita l'ultima casa asismica

AVEZZANO. L'ultima delle quattro case asismiche, costruite nel post terremoto del 13 gennaio 1915 ad Avezzano, è stata demolita. Lo ha annunciato il sindaco, Giovanni Di Pangrazio, che questa mattina ha assistito alle operazioni di demolizione.

«È un passo decisivo verso il totale recupero dell'area - ha dichiarato il sindaco - un'opera richiesta a gran voce dagli abitanti del quartiere e dalla parrocchia, preoccupati per lo stato di abbandono e per le condizioni igienico-sanitarie delle baracche, spesso occupate abusivamente. Dopo aver provveduto a trasferire in un altro immobile l'anziana signora che ancora abitava in una parte dell'ultima casetta, oggi con i nostri mezzi abbiamo iniziato l'operazione di sfondamento del tetto e degli infissi, anche al fine di evitare nuove occupazioni illegittime».

Le operazioni dureranno due giorni.

«Questo momento rappresenta la fine di un lungo percorso iniziato due anni fa, fortemente voluto da questa amministrazione e reso possibile anche grazie all'encomiabile attività della Polizia Locale che dopo il trasloco della signora, ha presidiato giorno e notte l'immobile per evitare occupazioni che avrebbero compromesso l'odierna risoluzione della problematica - ha spiegato l'assessore al patrimonio e alla Polizia Locale, Luca Angelini - con il prossimo passo provvederemo alla demolizione totale e alla bonifica del sito per varare l'idea progettuale del risanamento dell'area insieme agli abitanti del quartiere. Stiamo acquisendo, infatti, i preventivi per lo smaltimento dei rifiuti nelle relative discariche».