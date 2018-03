Centralino ospedale Pescara, «quel cane-guida puzza», dipendenti chiedono intervento Asl

PESCARA. Una convivenza che non funziona e scatta la protesta.

Nei giorni scorsi l’Uil Fpl ha scritto al manager dell’Asl di Pescara, Geremia Mancini, per chiedere di prendere provvedimenti «urgenti» e risolvere il problema del centralino dell’ospedale di Pescara.

I lavoratori in servizio, denuncia il sindacato, sono costretti a svolgere la propria quotidiana prestazione lavorativa condividendo la stanza con un cane di grossa taglia, di proprietà della collega non vedente.

Una presenza, quella dell’animale, non gradita: «arreca notevole disagio a causa del forte odore emanato poiché evidentemente non periodicamente lavato; le condizioni dell’animale, oltre che il suddetto disagio olfattivo, determina un serio rischio igienico nei confronti dei lavoratori che potrebbero contrarre dallo stesso le più disparate malattie; a ciò si aggiunga, se non bastasse, che taluni operatori nutrono anche una legittima paura nei confronti di un animale, come detto, di grossa taglia».

E la lettera è stata solo l’ultimo dei molti solleciti rivolti all’amministrazione rimasti tutti senza riscontro «a causa dell’inerzia dei vertici aziendali», contestano dal sindacato, «che, per “paura” di assumere una

qualsivoglia decisione, hanno ritenuto di ignorare la questione, esasperando i lavoratori sia per la difficoltà della situazione stessa che per il senso di abbandono provocato dall’«indifferenza dei vertici aziendali, non certo per la volontà di attaccare una lavoratrice disabile ed il suo animale».

Il problema secondo i lavoratori che protestano non è affatto di poco conto. All’inizio del mese uno dei lavoratori è finito anche al pronto soccorso: «reazione vasovagale» determinata dal forte odore dell’animale che ha causato un malore, come si legge nel referto del pronto soccorso spedito a Mancini.

Il lavoratore si riserva «ogni più ampia azione a tutela della propria persona» e dei danni patiti mentre il sindacato continua a chiedere un intervento immediato.

«Se l’ animale risiederà nella stanza operativa», avverte il sindacato, gli altri lavoratori «provvederanno a restarne al di fuori svolgendo la propria prestazione lavorativa nel corridoio antistante, esimendosi da qualsivoglia responsabilità sui possibili disservizi dell’ufficio che andranno unicamente addebitabili all’inerzia dell’amministrazione».

Nei giorni scorsi l’associazione Codici, guidata da Gabriele Bettoschi, ha incontrato, insieme al presidente provinciale dell’Unione Italiana Ciechi, Gabriele Colangelo la Uil. Anche l’associazione auspica che la Asl chiarisca quali iniziative intende adottare per favorire forme più civili di convivenza uomo animale e chiede come mai il Servizio Veterinario Asl non abbia sentito la necessità di intervenire per verificare le condizioni del cane.



SERVE INTEGRAZIONE

«Infatti», precisa Gabriele Bettoschi, «una volta verificate le condizioni di salute del cane, che supponiamo ottime, non rimane che agire affinché si attui una vera cultura d’integrazione, anche sul posto di lavoro, tra animali e persone».

Già nel 2013 quando l’operatrice lavorava all'Ospedale di Popoli la presenza del suo cane guida è stata causa di problemi e difficoltà integrative perché i colleghi mal tolleravano la presenza del cane nei locali condivisi, situazione che è stata risolta con una sistemazione isolata dell'operatrice, ovvero in un ufficio dove, poiché da sola, poteva tenere il suo cane con sé.

A partire dal 2014, la donna è stata trasferita nella sede di Pescara per avvicinarsi alla sua residenza abitativa, ma anche nella sede di Pescara la presenza del cane ha generato problemi di intolleranza da parte degli altri colleghi che lamentavano il patimento di presunti odori sgradevoli emanati dal cane guida oltreché l'esposizione a possibili malattie contagiose visto che una prevalente quota degli operatori del centralino è portatore di disabilità.

Ancora una volta la Asl ha tamponato la situazione collocando la donna in una stanza separata dove

poteva tenere con sé il cane.

A causa di problematiche strutturali, il 1 settembre l’operatrice ha dovuto abbandonare la sua sede per essere ricollocata nel centralino con tutti gli altri operatori che hanno dato subito segni di intolleranza.

Il 7 settembre la donna è stata lasciata da sola durante il turno lavorativo perché i colleghi hanno abbandonato l’ufficio a causa delle intollerabili condizioni ambientali generate, a loro avviso, dalla presenza del cane. Lucia ha dovuto, con grande difficoltà, rispondere da sola alle innumerevoli telefonate.