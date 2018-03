Mense Pescara, genitori protestano: «frutta scadente e prodotti congelati»

PESCARA. Le famiglie di Pescara che usufruiranno nel prossimo anno scolastico del servizio Mensa, sono ancora all’oscuro del programma alimentare di quest’anno.

Molti genitori sono preoccupati e ne fanno partecipe l'Osservatorio Mense Abruzzo.

Partiva nel febbraio 2015 la mobilitazione dei cittadini interessati alla qualità del servizio mensa e si era giunti a buon punto, ma ad oggi cosa è cambiato?

Nulla, denuncia l’Osservatorio: «lungaggini di espletamento gara, problemi legali, ricorsi, tempi della giustizia. Lo scorso anno si è proseguito con il vecchio servizio prorogato, quest'anno faremo lo stesso e sempre con la ditta Cir Food s.c. - Bioristoro Italia, aggiudicataria provvisoria.

Sembrava che fossimo tutti d’accordo, genitori e amministratori comunali, dicevamo ‘l’alimentazione è fondamentale per la salute dei bambini di oggi e degli adulti di domani’».

Ma l’Osservatorio denuncia un peggioramento della qualità del servizio nell’ultimo anno: «frutta assente o scadente, ripetitività degli alimenti, prodotti congelati e fuori stagione, composizioni inappropriate dei menù».

Tutto ciò per cui è stato chiesto al Comune una revisione dei menù dal gennaio 2015 , supportati da una raccolta firme che in poco tempo ha raggiunto le 500 adesioni.

Quali erano gli impegni presi dall'Amministrazione e dalla Commissione Salute del Comune nella primavera 2015?

Il nuovo Bando, che è stato emesso ma bloccato dai ricorsi.

«Ad oggi siamo in un ritardo insopportabile», continua l’Osservatorio, «se si pensa che i nostri bambini inizieranno un altro anno con gli stessi menù. I bambini crescono e da anni li obblighiamo a mangiare pasti che moltissimi genitori non condividono e che non seguono le linee guida del Ministero della Salute. Ci era stata assicurata la costituzione della Commissione Mensa cittadina, come in tutte le altre città d'Italia esiste da decenni, capace di fare informazione e salvaguardare la qualità del servizio».

E' stata istituita il 25 maggio 2016 con Delibera di Giunta n. 328 è stato però chiesto, con varie

lettere, all'assessore a alla Commissione Salute che fosse messa in grado di operare e di comunicare con i genitori dei vari plessi scolastici. Così non è stato: «la commissione non si è mai riunita e non ha programmato alcuna attività di informazione della cittadinanza. Quindi di fatto non potrà iniziare il suo lavoro con l'inizio dell'anno scolastico. Di nuovo i cittadini non avranno alcun interlocutore cui rivolgere le proprie perplessità sul servizio in questione».

«È tempo di occuparsi di questo tema», insistono i genitori ricordando che la Commissione Salute del Comune vanta al suo interno medici, responsabili del servizio, vari specialisti della materia: «dovrebbero impegnarsi in prima persona ad attuare subito i miglioramenti promessi da oltre un anno ai genitori che pagano lautamente un servizio che non li soddisfa. Le famiglie dovrebbero potersi organizzare qualora il servizio non risponda agli standard attesi e alle esigenze dei bambini, perché crediamo che non sia giusto subire un servizio a pagamento senza la possibilità di soddisfare le proprie aspettative».