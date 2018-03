Penna Sant’Andrea, completati i lavori Scuola Primaria Val Vomano

Sono stati completati i lavori per la messa in sicurezza della Scuola Primaria di Val Vomano, nel Comune di Penna Sant’Andrea. I lavori, finanziati dalla Regione Abruzzo e programmati nel piano di interventi dell’INAIL volto all’innalzamento del livello di sicurezza negli edifici scolastici, hanno consentito l'ammodernamento della struttura con un aumento delle dotazioni di sicurezza e la ristrutturazione dei servizi igienici, nonché la creazione di servizi per disabili. Inoltre, sono stati adeguati gli impianti elettrici, idrici e di scarico e non sono mancate azioni volte al miglioramento della struttura dal punto di vista estetico, tramite la sistemazione delle finiture interne.

L’edificio è stato anche oggetto di indagini diagnostiche da parte dei tecnici sulle condizioni statiche dei solai, dei controsoffitti e degli elementi ad essi ancorati, che hanno dato esito positivo.

Il Sindaco di Penna Sant’Andrea, Severino Serrani, ha espresso soddisfazione per «un adeguamento di importanza fondamentale sia per gli alunni che per le famiglie, realizzato nel periodo estivo allo scopo di consentire la ripresa delle lezioni senza alcun disagio. Le lezioni - ha proseguito il sindaco - inizieranno infatti regolarmente il giorno 12 settembre».

Guido Iezzi, Consigliere delegato alla manutenzione del Patrimonio, ha precisato che l’atto conclusivo di questo intervento si avrà con «la sostituzione degli infissi che avverrà a breve e, comunque, senza intralcio alcuno per lo svolgimento delle lezioni».