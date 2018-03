Casalincontrada, la provinciale 21 è pericolosa. Non ci sono soldi per gli interventi

CHIETI. Una delegazione di cittadini capeggiata dal sindaco Vincenzo Mammarella, il vice sindaco Angelo Bonelli e l'assessore Federica Montanaro, ha incontrato ieri il presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo, per smuovere le sorti della strada provinciale che collega Casalincontrada a Brecciarola di Chieti.

L'amministrazione comunale di Casalincontrada già il 29 novembre 2015 ha manifestato, lungo la strada in questione, con una passeggiata cittadina alla quale sono state invitate tutte le autorità politiche a partire dal presidente D'Alfonso.

L'assessore Montanaro riferisce di incontri, solleciti e collaborazioni in atto da mesi tra comune e provincia al fine di risolvere l'annoso problema.

L'esasperazione dei residenti è ormai allo stremo dato lo stato disastroso di questa strada che viene percorsa anche più di 6 volte al giorno.

I dislivelli e gli avallamenti non permettono più di percorre la carreggiata nel senso corretto di marcia mettendo a rischio l'incolumità degli automobilisti e dei passeggeri, rischiando incidenti; per non parlare delle buche causate dall'incuria delle cunette che dovrebbero incanalare le forti piogge, specialmente quelle di questi ultimi anni, al fine di evitare anche, per quanto possibile, sversamenti di terreno lungo la strada.

Infatti, durante le piogge di marzo 2015, la SP21 è stata interessata da una frana a ridosso di un complesso di abitazione.

La frana è stata segnalata immediatamente agli organi provinciali e al dipartimento della protezione civile per interventi urgenti e visionata personalmente anche dall'Assessore regionale Mazzocca, ma a tutt'oggi si è ancora in attesa dello stanziamento dei fondi per questa criticità così importante e pericolosa che i residenti rischiano di non avere più accesso alle proprie abitazioni se non si risolve in tempi brevi la situazione.

Il presidente Pupillo alla delegazione ha ammesso: «Non ci sono fondi provinciali attendiamo quelli stanziati dalla Regione Abruzzo».