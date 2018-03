Studenti diversamente abili a Pescara, prima campanella amara

PESCARA. Si preannuncia un primo giorno di scuola problematico per gli alunni diversamente abili del Comune di Pescara frequentanti le scuole superiori.

A seguito del riordino delle funzioni delle Province, la Regione Abruzzo ha trasferito ai Comuni la titolarità in materia di “assistenza scolastica e diritto allo studio”. Il Comune di Pescara a metà agosto ha avviato un bando di gara per l'affidamento del servizio che ad oggi non si è ancora conclusa.

La scuola riapre intorno al 12 settembre (con variazioni da istituto a istituto) e oltre 100 alunni diversamente abili in condizioni di gravità potranno trovarsi le porte sbarrate non avendo come si è verificato in altri casi in cui il servizio di assistenza specialistica non è stato attivato dall'inizio dell'anno scolastico.

«Ad aggravare la situazione», spiegano le segreterie CdLT Cgil Pe e FP Cgil Pe, «il fatto che sembrerebbe che quando la gara si dovesse concludere e il servizio dovesse partire ci potrebbe essere un' ulteriore brutta sorpresa dovuta ad una possibile contrazione dei finanziamenti a tutt'oggi da verificare e, quindi, un minor numero di ore di assistenza. Da una ricostruzione effettuata su dati non definitivi, nel corso dell'anno scolastico 2015/2016 la cooperativa che finora ha gestito il servizio dichiara di aver garantito oltre 39.000 ore di assistenza scolastica, con una media di 11 ore settimanali per alunno disabile».

Ad oggi il nuovo appalto prevede poco più di 29.000 ore con una conseguente riduzione di servizi essenziali per alunni con grandi difficoltà e con possibili riduzione di salario per circa 50 lavoratrici e lavoratori del settore.

La Camera del Lavoro e la Funzione Pubblica Cgil di Pescara nel denunciare questo stato di cose, si impegnano a sostenere i propri rappresentati con tutte le iniziative sindacali e giuridiche necessarie a salvaguardare i servizi ed i diritti collegati.