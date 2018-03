Ex cementificio Pescara diventa location per grandi eventi

PESCARA. Uno skyline sull'ingresso della città di Pescara, dopo un'adeguata rivisitazione, capace di rappresentare «un parco aggregativo della vita delle persone».

Intanto diventerà, indicativamente per la fine di settembre, la location per un «evento di qualità».

Si tratta dello spazio occupato dall'ex cementifico in via Raiale che il presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, ha chiesto di utilizzare quale luogo ospitante un «grande evento pubblico» già ribattezzato "Decementa", alla presenza di esponenti del Governo nazionale, durante il quale si dibatterà di recupero degli opifici industriali, con il relativo portato di norme e procedure da semplificare affinché - come ha spiegato il presidente - «la norma produca valore economico».

Nel pomeriggio di ieri, D'Alfonso ha svolto un secondo sopralluogo in via Raiale, dopo quello del 12 agosto, alla presenza del liquidatore giudiziale, Riccardo Tiscini, e del liquidatore sociale, Alberto dello Strologo, per valutare l'ipotesi di utilizzo di una parte dello spazio, per esempio la cosiddetta area «dell'insacco», da destinare a "Decementa", per la fine di settembre e, più in generale, sul destino della struttura.

Le ipotesi prese in considerazione sono le più diverse, ricordando anche la necessità di «ricucire tra il luogo e la città uno strappo consumatosi nel passato. Dobbiamo fare in modo – ha spiegato D'Alfonso - ora che l'orco è morto, di accendere i riflettori su uno spazio che, al netto di superfici superflue, potrebbe diventare un esempio di riuso, sul modello della Bicocca di Milano o del Belelli di Mantova». Intanto D'Alfonso ha ottenuto il via libera per "Decementa", cui potrebbe seguire, immediatamente dopo, un concerto nel cuore dell'ex cementifico.

«E' uno dei luoghi simbolo di Pescara e dell'area metropolitana – aveva già detto nelle scorse settimane il presidente - per questo motivo non possiamo solo assistere alla decadenza, ma dobbiamo riacquisire questo spazio intriso di storia e valori per la città».