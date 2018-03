Pianella, cittadini contro privatizzazione cimiteri. Marinelli: «non strumentalizzare i defunti»

PIANELLA. Un Comitato Civico contrario alle scelte dell’Amministrazione Comunale di Pianella nelle scorse settimane ha organizzato una petizione popolare contro la “Finanza di progetto” per la privatizzazione dei Cimiteri di Pianella che ha una durata di 17 anni (4 legislature) che l’amministrazione del sindaco Sandro Marinelli ha attuato dal 1° Giugno scorso.

Con la petizione chiedono di conservare la gestione pubblica «unica a garantire la trasparenza con affidamento a cooperative sociali o ditte locali per la gestione e pulizia dei cimiteri, per garantire criteri di economicità e efficienza a garanzia della collettività di Pianella».

Si oppongono perchè ritengono che «gli investimenti effettuati in passato dalle precedenti amministrazioni sui cimiteri hanno prodotto utili alle casse comunali, secondo il principio dell’autofinanziamento e hanno garantito il lavoro alle ditte artigiane locali».

Ma secondo il sindaco quello fatto è un vero affare oltre che una iniziativa «assolutamente inedita nel panorama abruzzese».

Dopo aver affidato mediante gara pubblica di project financing ad una impresa esterna l’ampliamento e la gestione dei cimiteri, il Comune ha promosso un avviso pubblico finalizzato a convenzionare una serie di imprese funebri disponibili a fornire i servizi a condizioni e prezzi concorrenziali prestabiliti, al quale hanno già aderito due imprese.

«Pur avendo dato seguito alle direttive dell’Antitrust– spiega il Sindaco Sandro Marinelli– che sin dal 2007 individuava nella mancata separazione dei servizi funebri da quelli cimiteriali un pericolo per la concorrenza, ci siamo resi conto che i prezzi dei servizi funebri non subivano le necessarie riduzioni poiché, soprattutto nei centri di ridotte dimensioni, il particolare momento emotivo della famiglia che ha vissuto il lutto e la necessità di assumere decisioni in tempi strettissimi, non consente una scelta comparata e consapevole. Pertanto, anche in virtù della ridottissima pubblicità e trasparenza sui prezzi praticati, il costo medio del funerale a Pianella si è attestato negli ultimi anni intorno ai 3.000 euro, come certificato proprio da una delle organizzazioni sindacali che ci ha chiesto di non abbassare i prezzi al di sotto dei 2.800 euro».

«Abbiamo lavorato per studiare soluzioni che consentissero di superare questo blocco nella convinzione che la libera ed effettiva concorrenza tra imprese non può che portare vantaggi ai consumatori – aggiunge il primo cittadino – ed a tale proposito, avendo incontrato anche i rappresentanti sindacali delle agenzie funebri, abbiamo scelto di seguire una analoga iniziativa assunta da alcuni comuni del nord Italia».

Con un avviso pubblico, con possibilità permanente di ulteriori adesioni, gli uffici selezionano delle imprese che si rendono disponibili ad eseguire il servizio funebre standard, secondo le precise modalità indicate in convenzione, ad un prezzo di 2 mila euro complessivi, stabilito mediante la verifica, appunto, di analoghe iniziative assunte nel Nord Italia, (Lodi, Novara, Cinisello Balsamo), del prezzo pagato dall’amministrazione comunale allorquando si è fatta carico dei servizi funebri dei non abbienti e di un’analisi del mercato.

«Anche considerando la tariffa attualmente vigente per la tumulazione di € 300, oltre a € 100 per il trasporto del feretro all’interno del cimitero ed il disbrigo delle pratiche amministrative,– continua il sindaco - con questa iniziativa rimettiamo nelle tasche dei pianellesi fino a 600 euro di risparmio per ogni funerale, avendo inoltre sgravato il bilancio comunale dei costi di pulizia e custodia dei tre cimiteri e non è evidentemente un caso se sono numerosi i comuni della provincia che si apprestano a seguire il nostro esempio».