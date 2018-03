Terremoto, a Chieti sopralluoghi sindaco e assessori nelle scuole

CHIETI. Il sindaco di Chieti Umberto Di Primio e gli assessori ai lavori Raffaele Di Felice e alla pubblica istruzione, Giuseppe Giampietro, con l'architetto Ivonne Elia, funzionario dell'ufficio tecnico del Comune, hanno effettuato sopralluoghi in alcune scuole cittadine in particolare, nei plessi scolastici oggetto di recenti lavori di miglioramento o adeguamento antisismico.

Nella prima parte della mattina i controlli, ai quali hanno partecipato anche i dirigenti scolastici e i collaboratori amministrativi, si sono concentrati sulla scuola dell'infanzia del quartiere Tricalle, dove i recenti lavori hanno riguardato l'adeguamento sismico e la ristrutturazione dell'edificio per una spesa complessiva di 948.250 euro ((550mila euro di ristrutturazione e 398.250.00 euro di adeguamento sismico).

L'edificio, che riaprirà il 12 settembre dopo diversi anni di lavori, ospiterà circa 100 bambini.

Nel giardino di circa 900 metri quadrati sono in corso gli interventi di sfalcio dell'erba e di piantumazione.

Nella seconda parte della mattina, le ispezioni sono proseguite presso la scuola di via Lanciano, a Chieti Scalo, dove sono da poco terminati i lavori di miglioramento sismico per un importo economico di 660mila euro.

I sopralluoghi di sindaco e assessori con i funzionari dell’ufficio tecnico termineranno nei prossimi giorni.

Venerdì 9 settembre, nel corso di una conferenza stampa, verranno fornite ulteriori e circostanziate informazioni sullo stato degli edifici scolastici e sulle opere eseguite o in corso di svolgimento.

Per quanto riguarda le tariffe del servizio di refezione scolastica, il sindaco Di Primio rende noto che, nella giornata odierna, la Giunta Comunale ha deliberato di revocare la delibera con la quale, il 3 maggio scorso, erano stati ritoccati i costi di detto servizio, del trasporto scolastico e degli asili nido. Pertanto, per l’anno scolastico 2016/2017 verranno applicate le tariffe che erano in vigore fin dal 2006.

Nel corso della settimana, infine, avrà luogo anche l’ultima riunione tecnica con i dirigenti scolastici, i medici della Clinica Pediatrica, i rappresentanti dei genitori degli istituti comprensivi, i rappresentanti dell’Osservatorio mense e della ditta Ladisa, per la predisposizione del nuovo menu scolastico.