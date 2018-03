Ospedale San Salvatore: cade parte cornicione vicino ingresso ambulanze

L'AQUILA. Un pezzo di cornicione di una struttura inagibile dal sisma del 6 aprile 2009, limitrofa all'ingresso pedonale e delle ambulanze, si e' staccato nella mattinata di ieri all'ospedale San Salvatore di L'Aquila. L'allarme, qualche istante prima che parte del cornicione cedesse, è stato dato da un passante.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con ben tre squadre in quanto si pensava a danni maggiori: interdetto l'accesso per oltre mezz'ora al fine di rimuovere il materiale e per far cadere altri due piccoli pezzi di cornicione. Il funzionario di servizio del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Gabriele Miconi, ha escluso che «il cedimento di un pezzetto di cornicione sia da collegare alle scosse che si susseguono in questi giorni» in centro Italia. I Vigili del Fuoco hanno spiegato che si tratta di un edificio inagibile classificato 'E', quindi gravemente danneggiato.

Il cornicione si sarebbe staccato per il degrado e il deterioramento di una struttura in attesa di intervento da oltre sette anni. Parte dell'ospedale San Salvatore del capoluogo abruzzese risultò inagibile dopo il sisma di L'Aquila.

Gli interventi di recupero fatti finora hanno provocato polemiche in seno e all'esterno dell'Asl provinciale di L'Aquila.



Il punto è che l’ospedale de L’Aquila a 7 anni dal sisma del 6 aprile 2009 è ancora da sistemare e mettere in sicurezza e servono ancora 10 milioni di euro che non ci sono.

E’ però vero che il cantiere è in parte aperto e si sta lavorando per l’adeguamento sismico di uno dei corpi crollati nel 2009 per una spesa di 13 milioni di euro.

Lavori che vanno avanti da anni a singhiozzo, come nella peggiore tradizione italica, e il percorso sembra quasi maledetto, ostacolato da ricorsi al tar, blocco dei lavori, mancanza di fondi.

Una costruzione travagliata al centro anche di dibattiti parlamentari, esposti e polemiche.

A dicembre scorso, un paio di giorni prima di Natale è arrivata almeno una buona notizia: via libera ai reparti di ostetricia e ginecologia per 25 posti letto, con 3 sale parto e nido, la neonatologia e terapia intensiva neo natale, la chirurgia epatoblio pancreatica, e la chirurgia universitaria con 26 posti letto, ortopedia con 22 posti e urologia con 14 posti di degenza.

Ma dopo 7 anni il lavoro non è concluso.