Stoccaggio rifiuti, Regione boccia la piattaforma a Sant’Omero

SANT’OMERO. La Regione Abruzzo comunica il preavviso di rigetto alla Piattaforma di Poggio Morello per lo stoccaggio di rifiuti.

Si tratta, in buona sostanza, dell’anticipazione del rigetto definitivo del progetto Magis Energreen.

La vicenda ha avuto la svolta positiva quando l’immobiliare Di Paolo ha ritirato la disponibilità di affitto del capannone alla Magis Energreen dietro la forte sollecitazione dell’Amministrazione comunale.

Infatti, grazie al lavoro svolto dal sindaco Andrea Luzii, si è aperta la possibilità che l’immobile possa essere sede di una azienda conserviera nel campo agro-alimentare, pronta ad investire una somma importante di circa nove milioni di euro.

Questo nuovo progetto prevede il completamento dell’area, che sarà dotata di un depuratore al servizio dell’intera zona industriale migliorando la tutela ambientale, e dando concrete possibilità lavorative in un momento di crisi economica.

In merito ha dichiarato il Sindaco: «questo preavviso di rigetto è un ulteriore passo verso una conclusione positiva della vicenda, a dimostrazione dell’impegno preso con i cittadini. Abbiamo lavorato, nell’interesse della comunità, non solo per creare le condizioni del ritiro del progetto Magis, ma anche per trovare una soluzione alternativa che permettesse una riqualificazione ambientale della zona industriale e possibilità di lavoro per i nostri cittadini. Continuiamo invece a registrare atteggiamenti antagonisti da parte di chi, nonostante queste buone notizie, preferisce manifestare sotto il comune piuttosto che salire a chiedere informazioni. Ritengo che questo preavviso di rigetto da parte della Regione Abruzzo provi ampiamente quale sia l’Ente autorizzatore e quanto siano strumentali le manifestazioni da parte di alcuni del Comitato Punto e Accapo contro l’Amministrazione Comunale. Da parte nostra, nonostante i ripetuti insulti e le calunnie di cui siamo stati oggetto, c’è stata sempre collaborazione e continuerà ad esserci, se evitare la piattaforma era il reale intento di tutti gli interessati».







«Non si può, tuttavia, sottacere quanto sconcerti la manifestazione, organizzata sotto la sede comunale, per sabato prossimo, dal Comitato che, a risultato positivo acquisto, dimostra ancora una volta la sola e chiara volontà di una battaglia politica a prescindere dalla piattaforma», chiude il sindaco.

Dopo che Di Paolo ha ritirato la disponibilità dell’immobile alla Magis nessun esponente del Comitato Punto e Accapo è venuto più in Comune per avere informazioni o per avere documentazione al riguardo, sottolinea il primo cittadino.

Il primo cittadino rivolge un ringraziamento a tutti i cittadini di Sant’Omero ed in particolare agli abitanti di Poggio Morello «con i quali è stato possibile dialogare in maniera civile e pacifica e lavorare tutti nella stessa direzione per raggiungere questo importante risultato. Loro sono i veri vincitori, con noi, di questa battaglia».