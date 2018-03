Stamina, ora le infusioni si fanno in Georgia

ROMA. I pazienti italiani del metodo Stamina, ideato da Davide Vannoni, stanno proseguendo le infusioni di cellule staminali a Tiblisi, in Georgia. Molte famiglie che hanno combattuto battaglie a favore dell'accesso in Italia al metodo Stamina si stanno, infatti, recando a effettuare delle infusioni di staminali in particolare al Mardaleishvili Medical Centre di Tbilisi. La conferma arriva all'Ansa dal marito di una donna malata di Sla che si è recato di recente proprio in Georgia.

«'Vannoni non c'entra nulla - precisa l'uomo - e' la cooperativa Stamina (creata da alcune famiglie ndr) che ha organizzato tutto. Lui fa solo da supervisore. Non so neppure se vada o meno».

Vannoni in Italia aveva ricevuto lo stop al metodo dalle autorita' giudiziarie e da quelle sanitarie, con due bocciature da parte di altrettanti comitati scientifici.



«'Migliaia di malati stanno andando in Georgia perché Stamina si appoggia a una clinica georgiana per le infusioni di staminali - spiega l'uomo- tutti coloro che erano pro-Stamina stanno andando lì. Dai genitori del piccolo Federico e della piccola Celeste (che avevano effettuato delle infusioni anche in Italia ndr) ad altri, da tutte le parti d'Italia».

«Siamo costretti ad andare lì con tutti i mezzi possibili che abbiamo - prosegue- non ci sono i mezzi tecnici che ci sono da noi. Noi abbiamo i mezzi tecnici, ma le infusioni le facciamo fare agli altri».

«In Italia con 5mila euro ce la saremmo cavata, li' sono molti di più», aggiunge.

La mamma di una bimba siciliana scrive oggi sul proprio profilo Facebook: «Questo sorriso è valso tutto, i sacrifici, i viaggi, i costi, il prelievo, le attese. Insomma: amore di mamma, staminali di mamma....ancora e sempre 'sì alla vita, sì a Stamina! ».

E lo stesso Vannoni risponde al post della donna: ''L'idea che le tue cellule staminali stiano ri-generando il tessuto cerebrale dentro la bimba va oltre la scienza ed entra in quella sfera della vita che non ha un nome o una definizione: chiamarlo solo Amore è riduttivo».