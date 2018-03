Asl L’Aquila, licenziamento in vista per un centinaio di operatori sanitari

L’AQUILA. Per effetto della deliberazione numero 1172 assunta dal direttore generale della Asl di Avezzano Sulmona L’Aquila di quattro giorni fa un centinaio circa di Operatori Socio Sanitari esperti che intrattengono da anni rapporto di lavoro a tempo determinato saranno licenziati.



«Tale determinazione è aberrante ed illecita», denuncia Antonio Santilli del Nursind L’Aquila, «in quanto l’amministrazione - omettendo di ottemperare all’obbligo giuridico di coprire i posti vacanti di organico mediante assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente classificati nella graduatoria del pubblico concorso, esecutiva fin dal febbraio scorso con deliberazione n. 72 in data 4 febbraio 2016 – procede invece a sostituire il personale precario esperto, già in servizio continuativo da anni, con altrettanti precari, per sopperire alle medesime esigenze congiunturali che hanno dato luogo alle continue proroghe degli incarichi a suo tempo conferiti ai primi sulla base di un avviso pubblico».

Il Nursind fa notare che non è stata disposta né in sede giurisdizionale, né in via di temporanea autotutela la sospensione (in attesa della conclusione dei diversi giudizi tuttora pendenti innanzi al TAR): «la ASL non può omettere di dare corso alla graduatoria del pubblico concorso, sottraendola alla natura, sua propria, di fonte delle assunzioni di personale a tempo indeterminato fino a concorrenza dei posti vacanti, la cui copertura è stata debitamente autorizzata dalla Regione, come attestato nella stessa deliberazione n. 1172 in data 25 luglio 2016».

Se, invece, la ASL avesse ritenuto che sussistono ragioni di “prudenza” amministrativa che sconsigliano di dare corso alla graduatoria prima della pronuncia del Giudice amministrativo, avrebbe avuto e tuttora ha l’obbligo di sospenderne l’esecutività: ma in tale caso la dichiarazione di temporanea inefficacia precluderebbe la sua utilizzazione non solo per le assunzioni a tempo indeterminato, ma anche per quelle a termine.

Conseguentemente, spiega ancora il Nursind, non sarebbe utilizzabile, come invece dispone la deliberazione n. 1172 del 25 luglio 2016, per operare la sostituzione degli attuali precari con altrettanti precari attinti da essa.

Peraltro, mentre per alcuni si dispone l’immediato licenziamento, altri vengono trattenuti in servizio ben oltre il termine di presunta scadenza dei relativi incarichi al 31 luglio 2016, «con evidente discriminazione dei primi rispetto ai secondi», sottolinea Santilli.

«Inoltre si ha notizia della assunzione, tramite agenzia di lavoro interinale, e del mantenimento in servizio a tempo determinato di OSS in epoca successiva alla approvazione della graduatoria del pubblico concorso: dunque in violazione del principio fatto valere, con palese discriminazione, solo nei confronti degli attuali licenziandi», dice con preoccupazione il Nursind.

«Oltre queste, sussistono, peraltro, altre ragioni di invalidità ed illiceità del provvedimento che separatamente saranno posti all’attenzione della competente Autorità», continua il sindacato che chiede all’Asl di «rimuovere immediatamente la deliberazione».

COPERTURE DAL 1 AGOSTO



«La Asl, già dal primo agosto prossimo, comincerà a coprire i posti disponibili per operatori socio sanitari, sulla base della graduatoria del concorso espletato nel 2015», lo

afferma il manager della Asl Avezzano-Sulmona- L’Aquila, Rinaldo Tordera, specificando che a tal proposito è stato predisposto un apposito cronoprogramma.



«Sulla scorta di tale cronoprogramma», aggiunge Tordera, «dal primo agosto prossimo scatteranno le prime assunzioni che saranno successivamente seguite da altre, in modo da coprire le necessità, legate alle dotazioni organiche, entro il primo ottobre prossimo»”