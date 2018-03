Rifiuti. Comune di Montesilvano vince causa contro Tradeco

MONTESILVANO. Sentenza a favore del Comune di Montesilvano nella causa contro la Tradeco Srl la società vincitrice dell’appalto per la raccolta dei rifiuti.

Il Tribunale delle Imprese di L'Aquila ha rigettato la richiesta della società di sospendere la Determinazione del Dirigente del Settore Patrimonio, Attività Tecnologiche e Protezione Civile del Comune di Montesilvano in cui, a febbraio di quest'anno, veniva risolto il contratto con la società.

«Il Tribunale - l'amministrazione in una nota diffusa dall'Ufficio Stampa - ha riconosciuto le motivazioni dell'Amministrazione Maragno che ha contestato alla Tradeco inadempienze come una campagna pubblicitaria sottotono che ha impedito ai cittadini di effettuare un corretto conferimento dei rifiuti, ritardi nei pagamenti ai dipendenti con scioperi e conseguenti sospensioni del servizio di raccolta».

«Siamo veramente soddisfatti che il Tribunale abbia riconosciuto le nostre ragioni - afferma l'Assessore Paolo Cilli -, è la dimostrazione di come questa Amministrazione stia lavorando con trasparenza e per il bene di questa Città. L'aver messo un punto fermo sulla questione, permette al Comune di Montesilvano di procedere all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti all' A.T.I. Consorzio Formula Ambiente (che cura il servizio anche a Chieti ) e S.a.p.i. srl di Vasto, seconda classificata nella gara di appalto.

«Nel frattempo - continua l'Assessore Cilli - i nostri uffici sono a buon punto nella predisposizione di una nuova gara d'appalto per la raccolta dei rifiuti con il sistema di tipo porta a porta che, riteniamo, consentirà di ottenere livelli di differenziazione dei rifiuti maggiori e, soprattutto, ridurre la relativa tassa (Tari). Nei confronti della Tradeco agiremo anche per richiedere un risarcimento per i danni di immagine, in quanto una raccolta lacunosa dei rifiuti ha solo aumentato il degrado della Città».