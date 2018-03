Salta Pescara-Frosinone: motivi ordine pubblico

PESCARA. Annullata l'amichevole Pescara-Frosinone programmata per giovedì 28 luglio alle 17 al campo comunale di Palena.

La decisione è stata presa questa mattina a Chieti, al termine di una riunione che si è tenuta in Prefettura.

La presenza nell'impianto di Palena di un solo settore riservato agli spettatori e la mancanza di una barriera divisoria fra le tifoserie ha indotto gli organi di pubblica sicurezza a far saltare l'amichevole. Il Pescara sta ora lavorando per trovare un altro team con cui disputare l'impegno di giovedì prossimo, in modo da mantenere il calendario di gare stabilito intatto. Confermata l'uscita del 31 luglio, sempre nel piccolo centro dell'Alto Aventino, con il Pineto.

Sarà il S. Nicolò Teramo la squadra che il Pescara affronterà in amichevole giovedì 28 luglio alle 17, allo stadio di Palena (Chieti). Una volta annullata questa mattina, su richiesta della Prefettura di Chieti, la sfida con il Frosinone, la società biancazzurra ha trovato piena disponibilità nel team Aprutino che affronterà la squadra di Massimo Oddo, arrivata alla terza uscita di stagione dopo quelle con il Palena e il Teramo.