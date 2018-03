Tribunale Malato: «Tac fuori uso in ospedale Sulmona»

SULMONA. «Ancora una volta non funzionante» la Tac dell'ospedale di Sulmona: la segnalazione giunge dal Tribunale del Malato che annuncia di voler portare la vicenda all'attenzione della Procura della Repubblica e aggiunge che stamani sono stati numerosi i pazienti costretti a ricorrere agli altri ospedali della Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, o a strutture private in città e nella zona per sottoporsi all'esame.

«Una situazione al limite dell'inverosimile - dice il TdM - che sarà segnalata alla procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio e alla Corte dei Conti per sperpero di denaro pubblico, visto che la nuova Tac che risolverebbe tutti i problemi giace da due anni in magazzino, mentre la Asl continua a dilapidare migliaia di euro di denaro pubblico per riparazioni che non sono efficaci a risolvere il problema».

Alcuni utenti, dice infatti il Tribunale del Malato, hanno minacciato di ricorrere alla magistratura per denunciare l'interruzione di un servizio pubblico, cui si aggiunge l'ennesimo disagio sopportato.

Da qualche tempo a questa parte, aggiunge il Tribunale del Malato, accade spesso che la Tac resti bloccata provocando disagi e lamentele. Stessi disagi e stesse lamentele di un mese e due mesi fa, quando un guasto provocò il blocco del macchinario, ormai usurato dal tempo e di fatto inadeguato.