Ex Sercom l’Aquila: «il Comune ascolti i cittadini»

L’AQUILA. Quale destino per lo spazio enorme “ex Sercom” a Pagliare di Sassa, L’Aquila?

La scorsa primavera si era parlato di un biscottificio all’interno del capannone di 22 mila metri quadrati.

A maggio la giunta comunale guidata da Massimo Cialente ha perfezionato la delibera con cui si dava il via libera alla variazione di destinazione d’uso del capannone, che inizialmente avrebbe dovuto ospitare un mega centro commerciale e ora è diventato a uso industriale.

Ma la strada appare tortuosa. Già perché i residenti della zona (inascoltati) hanno chiesto più volte di collocare il biscottificio nei siti industriali di Sassa e Pile e dedicare l’area dell’ex Sercom ad un progetto sociale «armonioso e accogliente, vanto anche delle prossime generazioni».

Anche perché preoccupa la presenza di una eventuale fabbrica in mezzo alle case e tutto il traffico veicolare non gestibile, perché c’è solo una piccola stradina provinciale.

Claudio Robimarga chiede ancora una volta alla classe politica di ascoltare le istanze dei cittadini: «non c’entrano partiti, ideologie o schieramenti lobbistici. Cerchiamo di essere uomini che non vogliono vivere in un ambiente di qualità deturpato da iniziative rovinose, prive di lungimiranza».

Robimarga ricorda anche quando Cialente diceva che ai Consigli Territoriali di Partecipazione possono rivolgere istanze e proposte: «ma dov’è la fregatura? E’ che possono esprimere pareri consultivi e non vincolanti. Cioè: tu popolo parli, io palazzo non ti ascolto. Dal popolo sovrano al palazzo sovrano. Al palazzo i pareri delle frazioni entrano da un orecchio ed escono dall’altro, significa che si è costruita un’altra fregatura, una delle tante che da decenni si susseguono sui poveri paesani (un polo escluso da sempre)».

Intanto per il momento è stato scartato – senza discussione col popolo abitante – il piano alternativo dei cittadini elettori a questo progetto Sercom del Comune.

Il progetto della gente era partito da vari anni e si era ravvivato da uno stimolo suscitato da una dichiarazione di Giovanni Lolli (vice presidente regione Abruzzo) che a febbraio 2015 disse: «non è stata utilizzata l’occasione del terremoto per impostare una politica di intervento come hanno fatto Marche ed Emilia dopo il loro terremoto, con il progetto del cosiddetto quadrilatero, col quale si fecero finanziare l’infrastruttura ferroviaria. Quello dovevamo fare noi: usare il terremoto per i grandi progetti e non come modesto bancomat».

«Non siamo stati né ascoltati e tanto meno pensati», continua Robimarga. «Il fatto deprimente è che non ci sono, da parte dell’amministrazione comunale, idee concrete di sviluppo innovative che considerino le esigenze della cittadinanza e la particolare qualità del nostro territorio. L’ex Sercom è stato portato avanti, come progetto, con le “visioni” del Palazzo Sovrano e contro il parere della comunità e delle sue espressioni popolari e democratiche. E poi, clamoroso, la Commissione territorio del Comune, presieduta dal Consigliere Giorgio Spacca è andata contro la volontà della gente e del CPT. Cosa ancora più triste, questa Commissione aveva dedicato qualche tempo fa al problema una riunione con l’esposizione di un progetto e la proiezione di un filmato appositamente preparato. Giorgio Spacca ha abitato a Sassa per lunghi anni, ha una casa a Sassa, alle ultime elezioni ha preso voti dai cittadini di Sassa che avevano riposto in lui speranza. Addirittura il Comune lo ha designato come “tutor” del CPT di Sassa. Bene: la sua commissione ha approvato quello che la gente non vuole e senza averla ascoltata. Ci sono progetti belli, realizzabili, di sviluppo economico-sociale che guardano al presente e al futuro (il biscottificio non lo è)».