Distretti sanitari di base, M5S in visita ispettiva a Bucchianico

BUCCHIANICO. Continua lo screening del M5S sui primi effetti del "riordino" della sanità regionale: due giorni fa Sara Marcozzi, consigliere regionale, e Alfredo Mantini, consigliere comunale a Bucchianico hanno fatto visita al Distretto Sanitario di Base del comune.

Il distretto (in totale 7 addetti) eroga servizi per circa 15.000 abitanti residenti nei Comuni di Bucchianico, Casalincontrada, Fara Filiorum Petri, Casacanditella, Vacri e Villamagna.

Inoltre alcuni cittadini di Ripa Teatina, Chieti (Brecciarola) Roccamontepiano, Pretoro e Rapino usufruiscono abitualmente dei servizi.

Fino al febbraio 2011 erano garantiti i servizi di pagamento del ticket per prestazioni da eseguire nelle strutture ospedaliere della ASL di Chieti, Lanciano, Vasto, prelievi ambulatoriali e domiciliari con frequenza quotidiana; autorizzazioni ADP, controlli ADP-PIP, bilanci salute e tutte le informazioni sanitarie indispensabili all'utenza e rilascio di certificazioni medico-legali, Adi e visite specialistiche (Cardiologia e pneumologia).

«Si trattava di prestazioni importanti per il territorio e il D.S.B. contava ben 7 addetti - spiegano Marcozzi e Mantini - ma il 27 maggio 2016 viene diramata una nota a firma del dirigente medico responsabile Nod Guardiagrele Lucilla Gagliardi, con la quale si avvisava il sindaco di Bucchianico di una temporanea sospensione dei servizi in sede, a decorrere dal 6 giugno».

Il 7 Giugno 2016 è stato convocato un consiglio comunale straordinario alla presenza del dirigente medico Gagliardi e del direttore sanitario Orsatti e si è acclarato che la sospensione sarebbe terminata dopo l'inserimento temporaneo di un operatore.

Attualmente, però, il distretto di Bucchianico è ridotto ad un solo operatore e non è più possibile neanche effettuare i pagamenti.

«Una serie di tagli e disagi cui la popolazione, perlopiù costituita da anziani, deve sottostare - continuano i cinque stelle - una trafila farraginosa che non fa che appesantire gli adempimenti e gli spostamenti cui sono costretti gli utenti e che appesantisce le strutture centrali in cui gli utenti debbono confluire. Purtroppo constatiamo con i nostri occhi quotidianamente che quello dell'assessore Paolucci è un piano di "disordino" e non di riordino».

«Eppure per restituire al D.S.B. di Bucchianico l'utilità di un tempo per la collettività basterebbe incrementare il personale dedicato di due o tre unità in più di cui un medico - concludono Marcozzi e Mantini - un totale di 3-4 figure (dunque comunque la metà del personale rispetto al 2011) per consentire di riattivare tutti i servizi presenti prima del 2011, programmando nel frattempo anche una sede nuova e più idonea alla sua funzione».