Notte bianca Pescara slitta ancora ma Fioriella Mannoia canta lo stesso

PESCARA. La Notte Bianca di Pescara slitta ancora una volta. Domenica prossima, infatti, l’atteso evento non si terrà.

A giorni l’amministrazione comunale annuncerà la data definitiva.

«Alla Notte Bianca dell’Adriatico edizione 2016 abbiamo lavorato tanto, per mesi, con l’obiettivo di creare un evento ancora più straordinario di quello del 2015», ha spiegato l’assessore Giacomo Cuzzi.

La scorsa settimana a causa del maltempo la festa era stata rinviata e proprio l’assessore Cuzzi aveva annunciato sui social network la nuova data che però oggi viene cambiata ancora una volta.

E non erano mancate polemiche per la scelta ricaduta sulla serata di domenica, scelta obbligata, hanno spiegato dal Comune, visti gli impegni di alcuni artisti.

«Ora senza piangerci addosso, senza facili ironie e sterili polemiche, siamo di nuovo al lavoro, con ancor più passione e orgoglio, per riprogrammare l’edizione 2016. La data ipotizzata da subito per il 24 luglio non garantirebbe a tutti la possibilità di partecipare e a noi di poterla riorganizzare nel migliore dei modi. Quindi a breve comunicheremo la nuova data», annuncia Cuzzi. «C'è una Pescara che non si lamenta soltanto, ma prova a reagire, a innovare, anche coniugando con intelligenza divertimento ed economia, nell’edizione 2015 della Notte Bianca abbiamo registrato un aumento del 150 per cento dei consumi a fronte di un investimento di poco più di 30.000 euro, vi sembra poco? Viva i pescaresi che ogni giorno ci provano, che non si lamentano, che si mettono in gioco per lo sviluppo del proprio territorio. La Notte Bianca dell’Adriatico è per loro».



IL CONCERTO DELLA MANNOIA

Il 24 però si terrà ugualmente il concerto di Fiorella Mannoia. Il Comune non lo ha ancora comunicato ufficialmente ma lo ha annunciato l’assessore Cuzzi sulla sua pagina Facebook.

Un concerto contestato dal centrodestra in quanto i 50 mila euro stanziati dall’amministrazione comunale provengono dai fondi comunitari IPA del programma Adriatic+ che servirebbero per la tutela del mare.

E’ regolare?, ha chiesto Forza Italia che interpellerà sul caso l’Autorità di Vigilanza sui Programmi comunitari per fare certificare l’opportunità della spesa.

Il Comune giustifica la spesa piazzando il concerto della cantante al temine del dibattito, ‘L’Adriatic Coast Day’, sul mare e sui temi della prevenzione ambientale ma il centrodestra ha fatto notare come l’evento andava a coincidere e a incastrarsi perfettamente con ‘La Notte Bianca dell’Adriatico’.

Adesso, però, non sarà più così: Mannoia canta domenica mentre la Notte bianca si svolgerà… non si sa ancora quando. Problema risolto, dunque?





LA NUOVA DATA E’ IL 6 AGOSTO

Sarà sabato 6 agosto la nuova data della Notte Bianca dell’Adriatico.



«Abbiamo scelto di aspettare il primo sabato utile», ha detto l’assessore Cozzi, «per mantenere intatto lo spirito dell’evento che nasce per rilanciare l’economia e il turismo. Il sabato è una giornata che ci consente di attrarre più pubblico e far vivere la nostra città per tutta la notte. Confermate tutte le location lungo i 10 km di riviera e le attività itineranti che si aggiungeranno ai grandi appuntamenti di richiamo. Confermata anche la partecipazione di Tonino Carotone alla Nave di Cascella, ci sarà una grande sorpresa per sul palco principale dell’Arena del Mare che annunceremo nei prossimi giorni.

Confermate le aree food, sport, le inziative culturale e l’area della musica elettronica all’ex Cofa. Solo in un anno la Notte Bianca dell’Adriatico è diventato un vero “format”, un appuntamento capace di conquistare un posto al sole dell’estate italiana degli eventi che producono ricadute positive sull’economia cittadina».