Giovani vastesi morti in incidente, arrestato l’amico che guidava

VASTO. La Procura di Larino (Campobasso) ha disposto gli arresti domiciliari per M.L. il 25enne di Vasto che era alla guida della Fiat Panda coinvolta nell'incidente di domenica notte sulla Ss 16, tra Petacciato e Montenero di Bisaccia (Campobasso).

Nell’incidente hanno perso la vita i suoi amici 22enni Domenico Castrignanò e Andrea Marinelli. Il giovane, accusato di omicidio stradale, è ricoverato all'ospedale di Termoli.

Ha riportato ferite lievi, come il quarto passeggero, che si trova all'ospedale di Termoli.

E' dunque risultato positivo all'alcoltest il 25enne arrestato questa mattina in applicazione delle nuove norme sull'omicidio stradale. Il giovane era alla guida della Fiat Panda che nella notte tra sabato e domenica, sulla Statale 16, tra Petacciato e Montenero di Bisaccia (Campobasso), è finita fuoristrada, trafitta dal guardrail. A bordo quattro ragazzi che tornavano a Vasto (Chieti) dopo una serata trascorsa in un locale della costa molisana: due sono morti e altri due, tra questi il conducente, sono rimasti feriti.

«Il tasso superava i limiti stabiliti dalla legge - spiegano dalla Compagnia di Termoli dei Carabinieri - e in considerazione della gravità dell'accaduto è stata applicata la normativa, notificando al giovane un provvedimento di arresti domiciliari nell'ospedale dove si trova ricoverato».

Intanto le salme di Domenico e Andrea, amici dai tempi dell'asilo, sono state restituite ai familiari poichè non sarà eseguita alcuna autopsia.

E questa mattina il magistrato della Procura di Larino (Campobasso) ha concesso il nulla osta allo svolgimento dei funerali dei due giovani.

La camera ardente sarà allestita nell'ospedale di Termoli (Campobasso) questo pomeriggio. I funerali saranno celebrati domani alle 10:30 nella chiesa di San Marco a Vasto, città dove Domenico e Andrea vivevano con le famiglie.

Un'ispezione cadaverica è stata invece già eseguita da un medico dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Foggia ed è emerso che i due giovani sono morti sul colpo.

Il gruppo viaggiava su un'auto che ha sbandato perdendo il controllo andando a schiantarsi contro il guardrail che è penetrato nella vettura.

Stavano tornando a casa dopo aver trascorso il sabato sera in un locale tra Termoli e Petacciato. La Panda è stata posta sotto sequestro.

Hanno reso visita ai feretri, oltre a molti amici dei ragazzi, il sindaco di Vasto Menna con il vicesindaco Cianci e il presidente del Consiglio comunale Forte.

Si attende il nulla osta per i funerali, probabilmente nella chiesa di San Marco a Vasto. E la città intera è sotto shock. Nella giornata di ieri alcuni locali hanno annullato gli eventi musicali in programma come il lido Sabbiadoro di Vasto Marina, Da Mimì sempre a Vasto Marina e Calypso di Petacciato.

La Beach Arena di San Benedetto del Tronto sulla Riviera della Palme, dove era in programma la terza giornata della seconda tappa del girone centro nord di serie A, ha tributato un minuto di silenzio, in occasione di ogni match, per onorare la scomparsa di Marinelli, calciatore della Vastese.

La Lazio, che avrebbe dovuto sfidare la Vastese, ha deposto un mazzo di fiori sulla panchina del club abruzzese stringendosi idealmente alla famiglia nel dolore per la tragica scomparsa.



PROCURA AFFIDA PERIZIA TECNICA

Il sostituito procuratore della Repubblica di Larino, Ilaria Toncini, affiderà domani pomeriggio l'incarico all'ingegnere Giovanni Russo per la perizia tecnica al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente e acquisire ogni altro elemento utile per individuare eventuali altre responsabilità.

Saranno presenti gli avvocati di parte, Giovanni Cerella per il giovane che era alla guida della Fiat Panda e attualmente ricoverato nell'ospedale San Timoteo di Termoli, e Filippo Di Risio, che curerà gli interessi della famiglia di Marinelli.