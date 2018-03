Cacciata Capasso dal cda, Tar contro Uda : «omissione illegittima»

CHIETI. Il Tar di Chieti ha accolto la sospensiva del ricorso presentato dal professor Luigi Capasso e deciderà nel merito a febbraio 2017.

Il direttore del Museo universitario (da novembre del 2012), ordinario di antropologia, a gennaio scorso era stato improvvisamente esautorato e rimosso dal Cda Ud’A con un decreto a firma del rettore Di Ilio.

La motivazione? Incompatibilità di ruoli troppo convergenti, una sorta di conflitto di interessi del docente-direttore- membro del Cda.

Ma il professore ha trascinato l’Università dinnanzi al Tar che venerdì scorso ha parzialmente deciso sebbene entrerà nel merito della questione all’inizio del prossimo anno.

Capasso, con il supporto dell’avvocato Massimo Cirulli, ha chiesto in pratica ai giudici amministrativi di sospendere l’efficacia del decreto numero 2097 del 4 dicembre 2015 con il quale il Rettore dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara aveva revocato la nomina del professore quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Così come era stata chiesta la sospensione della nota 54964, sempre del 4 dicembre 2015, di trasmissione del decreto e del Verbale numero 2 del 21 dicembre 2015 con il quale il Senato Accademico deliberò di prendere atto del decreto di revoca e di dar corso alla procedura per la nomina di nuovo componente.

Tra gli atti impugnati anche la nota 2154 del 19.01.2016 con la quale il direttore generale invitò Capasso alla restituzione delle somme percepite quale indennità dopo la revoca del suo incarico.

«Ad un primo esame», scrivono i giudici del Tar, «appare evidente che l’Amministrazione ha illegittimamente omesso di preavvisare il ricorrente consentendogli eventualmente di rimuovere la situazione di incompatibilità e quindi di scegliere di permanere nell’incarico di componente del consiglio di amministrazione».

In ogni caso, sottolineano ancora i giudici, l’ultimo incarico, conferito in situazione di incompatibilità, è quello di direttore del museo universitario e pertanto «è semmai quest’ultimo ad essere viziato in via originaria».

Nel corso della camera di Consiglio è stato specificato che proprio quest’ultimo mandato è in imminente scadenza «e pertanto sussiste anche il periculum di un danno grave ed irreparabile».

Da qui la decisione di accogliere l’istanza cautelare in attesa della trattazione del ricorso nel merito nell’udienza del prossimo 10 febbraio.

E questa non è l’unica grana per l’Ateneo. Come ricorda il segretario generale UGL di Chieti, Leonardo De Gregorio, i lavoratori della Università attendono di ricevere le spettanze relative alle indennità pregresse e hanno minacciato uno sciopero generale: «se facciamo riferimento alle numerose diatribe in essere tra una dirigenza politica e gestionale, il corpo docente ed i dipendenti tecnici ed amministrativi, ne esce un quadro abbastanza preoccupante per il futuro dell'Ateneo. Infatti circolano delle ricorrenti voci di "accorpare" la D'Annunzio alla Università di Teramo. Sarà una chimera? Ma a ben riflettere se nel comparto della sanità stanno avvenendo sconvolgimenti che stanno portando a riunire, venendo meno alle reali necessità dei cittadini, presidi ospedalieri ed ambulatori non solo in sede regionale ma anche nel territorio chietino-pescarese, prevedere una fusione delle Università Chieti/Pescara/Teramo, non è affatto azzardato perdurando presso la Università G.D'Annunzio, una conflittualità che provoca preoccupazione e, al tempo stesso, un certo interesse in quel di Teramo».

Da un punto di vista sindacale, a parere della UGL, lasciato per strada «qualche elemento inaffidabile», la ritrovata unità delle sigle sindacali «è un fatto veramente importante e darà sicuramente più forza e credibilità alle future iniziative a salvaguardia delle giuste richieste del personale».

a.l.