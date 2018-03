A Vasto Marina raccolta differenziata al 75%

VASTO. A Vasto marina, nelle prime settimane di raccolta, si è raggiunto il 75% di raccolta differenziata. Con questo risultato l’intera città di Vasto si sta attestando, nel complesso, al 60%.

Un bel balzo in avanti, visto che nello stesso periodo dell’anno precedente ci si attestava intorno al 45%. Sono così sottratti allo smaltimento in discarica, in sole due settimane oltre 124 tonnellate di rifiuti indifferenziati, rispetto agli stessi giorni del 2015.

Ad illustrare i dati a Palazzo di Città, nel corso di una conferenza stampa, il sindaco Francesco Menna, l’assessore all’Ambiente Paola Cianci, l’amministratore Delegato della Pulchra Paola Vitelli ed il responsabile dell’area tecnica Davide Fanelli.

Sia il primo cittadino che l’assessore all’ambiente hanno parlato di scommessa vinta «grazie alla grande campagna di sensibilizzazione e, soprattutto, senza alcun aggravio di costi per i cittadini. Un risultato oltre ogni aspettativa, visto che l’obiettivo di legge è del 65%. Ottima la risposta da parte degli esercizi commerciali, alberghi, lidi, etc., sia in termini di collaborazione che di qualità dei rifiuti conferiti».

Sui tempi dell’inizio del servizio, oggetto di recenti polemiche, Davide Fanelli ha spiegato: «E’ necessario dire che sarebbe stato tecnicamente sbagliato iniziare in un periodo diverso, quando a Vasto Marina le abitazioni sono vuote, o quasi. Non ci sarebbe stata sensibilizzazione, con un danno notevole per tutti».

Con l’avvio del porta a porta a Vasto marina questo servizio si è ormai esteso a tutta la città.

Il personale di Pulchra è costantemente impegnato a intervenire in situazioni di criticità che, seppur fastidiose, sono limitate rispetto alle attese. In particolare contiamo di riportare a giusti conferimenti alcuni condomini indisciplinati e, da parte della Polizia Municipale, fermare gli abbandoni dei rifiuti lungo le strade da parte di chi si ostina a non differenziare.

Da ieri sono attivi anche 2 Ecopunti temporanei, aperti e presidiati da un operatore nelle ore pomeridiane, a disposizione dei turisti e dei non residenti in genere, uno in Piazza Fiume e uno in Piazza Vittorio De Sica. Da qualche giorno è stato messo in funzione nel parcheggio di Lungomare Cordella l’Ecopunto informatizzato, al centro di Vasto marina, utilizzabile per carta, plastica, vetro, previa identificazione con tessera sanitaria. Dalla prossima settimana sarà attivato anche un ulteriore ritiro di rifiuti pomeridiano per esercizi commerciali. Sono stati attivati lo spazzamento pomeridiano e il lavaggio delle strade.

Dal mese di settembre saranno adottate nuove iniziative per migliorare la raccolta differenziata anche a Vasto paese. Pulchra ha già attivato un sistema di controllo e monitoraggio della qualità dei rifiuti conferiti, mentre è in corso con il Comando di Polizia Municipale un coordinamento per interventi da parte degli agenti.