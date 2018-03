Castel Frentano, bilancio chiuso con un avanzo di 450 mila euro

CASTEL FRENTANO. Ha chiuso con un avanzo di 450mila euro (ai quali vanno detratti 250 mila euro tra fondi crediti di dubbia esigibilità e da vincoli derivanti da leggi) il Bilancio Consuntivo 2015 del Comune di Castel Frentano, che ha prodotto un’economia pari a 200mila euro, di cui 100mila saranno destinati agli investimenti e i restanti quota disponibile.

Riguardo al Bilancio di Previsione 2016, si registra un minor trasferimento dallo Stato per 185mila euro (20mila per Imu agricola, 40mila per recupero di accertamenti Ici, 27mila euro per la Tasi, 48mila euro per fondi di solidarietà e contributo di minor gettito Imu), oltre alle minori entrate derivanti dagli oneri di concessione (la ex Bucalossi) per 50mila euro, legate alla crisi dell’edilizia.

«Attraverso l’attivazione di convenzioni – spiega il sindaco Gabriele D’Angelo - che hanno consentito di recuperare parte dei fondi non pervenuti, abbiamo sanato il problema delle minori entrate. In questo senso, abbiamo consolidato il contributo per convenzioni e servizi con altri Comuni, che ha prodotto un incasso di 140mila euro. Per il secondo anno consecutivo, infatti, non sono stati destinati i 200mila euro all’Unione dei Comuni, cessata a fine 2014. A questa cessazione, però, è seguita l’attivazione di convenzioni a ‘geometria variabile’, mettendo così a disposizione il personale dei nostri uffici per servizi riguardanti altri centri della zona. Tra questi la Vigilanza (Mozzagrogna e Frisa), Ufficio Unico personale (Mozzagrogna, Paglieta e Treglio), Centrale Unica di Committenza e dirigente tecnico (Sant’Eusanio del Sangro), Segretario comunale (Casoli), nonché personale di questo Ente utilizzato presso la gestione commissariale dell’ex Unione».

LE SANZIONI

Riguardo alle sanzioni provenienti dagli accertamenti delle violazioni al codice della strada, operati dai vigili, per ragioni prudenziali non abbiamo inserito proventi delle stesse risalenti al periodo 2007-2011. Con questa operazione, dunque, le somme incassate potranno essere utilizzate immediatamente, in quanto non inserite a copertura di spese. A riguardo di ciò, per le previsioni del 2016, è stato richiesto alla Provincia che il 50 per cento delle sanzioni – come previsto dal codice della strada – non venga assegnato all’ente proprietario, ma trattenuto dal Comune per far fronte a eventuali manutenzioni ordinarie.

LE USCITE

Sul fronte delle uscite, c’è stato un taglio delle spese pari a 110mila euro. In questa somma rientrano anche i pensionamenti di 4 dipendenti, che hanno prodotto un risparmio di circa 68mila euro. A questo si aggiunge l’annullamento del capitolo “liti e arbitraggi”, che in passato ha visto soccombere il Comune per il mancato riconoscimento di assistenza scolastica a una ragazza disabile: inadempienza che costò ben 11mila euro. Un altro risultato da sottolineare riguarda l’annullamento delle quote per spese generali ex Unione dei Comuni, che ha totalizzato un risparmio di circa 21mila euro.

Non di meno, sempre tra i risparmi, è compresa anche la riduzione della contribuzione di 5mila euro a favore del Patto Sangro Aventino, senza dimenticare il quasi azzeramento delle spese per i rimborsi agli amministratori e la riduzione ormai consolidata delle indennità spettanti agli stessi amministratori.

VIDEOSORVEGLIANZA

«Abbiamo stanziato 5mila euro per la videosorveglianza – continua il primo cittadino – prevedendo la collocazione di ben tre telecamere nei punti strategici del territorio, ovvero, nei punti di entrata e uscita (rotonda S. Rocco e rotonda bivio Teofilo Patini, oltre al punto posto di fronte l’Istituto Comprensivo). All’incremento delle spese di videosorveglianza, si aggiunge la riorganizzazione degli uffici alla luce dei pensionamenti, perseguita attivando per il personale operaio il distacco di una unità dal Comune di Rocca S. Giovanni. Per il personale interno, invece, utilizzando convenzioni per l’utilizzo part time di dipendenti dei Comuni di Sant’Eusanio del Sangro e Mozzagrogna, al fine di garantire lo sportello del protocollo e integrando i Lavoratori Socialmente Utili (LSU), questi ultimi impiegati a un costo che per l’ente è quasi pari allo zero».

I COSTI INVARIATI

Rispetto all’anno precedente, l’amministrazione si è impegnata per mantenere invariati i seguenti costi: «300mila euro, che costituiscono il costo totale per il funzionamento dell’Istituto Comprensivo per utenze, mensa e trasporto, oltre ai contributi all’Istituto Comprensivo e all’Asilo Caporali, rispettivamente di 9mila e 3mila euro».

E’ stato garantito il funzionamento della biblioteca comunale con un importo di 13mila euro; all’interno della stessa vengono organizzati diversi laboratori e attività, e gli spazi sono spesso frequentati da studenti, anche universitari. Al teatro sono destinati 8mila euro, al fine di garantire la piena riuscita di tutte le manifestazioni programmate durante l’arco dell’anno. Allo sport e tempo libero andranno tra i 30 e i 40mila euro, impiegati per spese di manutenzione della struttura polivalente a disposizione della cittadinanza. Per la manutenzione e funzionamento dei parchi, giardini e verde pubblico, sono stati stanziati circa 14mila euro, mentre resta invariata quella prevista per la viabilità.

È entrata a regime la spesa per la gestione del cimitero, per un totale di 17mila euro all’anno, comprendente l’apertura, chiusura, accoglienza, tumulazione e decespugliazione, senza gravare in alcun modo sui cittadini.

Riguardo l’Ente d’Ambito Sociale, la spesa nel 2015 è stata incrementata di 60mila euro rispetto al 2014, arrivando alla previsione del 2016 che ne conta ben 120mila in più. Le ragioni dell’incremento sono da attribuirsi alle 4.500 ore di assistenza agli anziani, al trasporto all’Anffas di tre bimbi disabili, al pagamento della retta alla Casa Famiglia e all’assistenza scolastica di nove bambini disabili.

«Sul fronte del sociale – conclude D’Angelo – attiveremo però tutte le iniziative necessarie a verificare la permanenza dei requisiti per l’ottenimento delle prestazioni sociali da parte dei richiedenti. In un periodo di risorse limitate, e con sempre più famiglie in difficoltà, non possiamo permetterci che ci sia qualcuno che acceda ad agevolazioni di qualunque tipo senza averne diritto».