Carenza anestesisti all’Asl Aquilana, via libera al concorso

ABRUZZO. La giunta regionale ha dato il via libera al concorso che dovrà risolvere la carenza di anestesisti negli ospedali di Sulmona e Castel di Sangro.

Ad annunciarlo è l'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci, a margine della designazione dei componenti di nomina regionale nella commissione del concorso pubblico per 2 posti di dirigente medico 'anestesista-rianimatore', bandito dalla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila.

Della commissione faranno parte il dottor Tullio Spina, in servizio alla Asl di Teramo, e il dottor Aniello De Nicola, della Asl di Castellamare di Stabia.

«Con questo concorso - continua Paolucci - andiamo incontro alle istanze avanzate dai sindaci del territorio, dalla Asl e dai sindacati, che da tempo hanno segnalato i problemi organizzativi legati proprio alla carenza di anestesisti, soprattutto all'ospedale di Sulmona. Carenza che ha causato una serie di disagi ai medici attualmente in organico, costretti ad allungare i propri turni di lavoro e a rinviare anche le ferie. Per lo stesso motivo erano stati sospesi temporaneamente anche gli interventi ortopedici nel presidio di Castel di Sangro».

Nei mesi scorsi, in seguito alle dimissioni di vari anestesisti la Asl aveva avviato tempestivamente procedure per conferire incarichi a tempo determinato in modo da trovare dei sostituti.

Tuttavia, a causa della mancata accettazione, da parte degli interessati, di tali incarichi, non è stato possibile rimpiazzare gli specialisti dimissionari. Pertanto, a dispetto delle tempestive iniziative assunte dalla Asl si è notevolmente ridotto il numero degli anestesisti e, di conseguenza, il numero di sedute operatorie riguardanti sia Sulmona sia Castel di Sangro.

Per questa ragione la direzione ha deciso di adottare un provvedimento temporaneo, limitato al solo mese di luglio, per indirizzare le urgenze dell’alto Sangro all'ospedale di Sulmona.