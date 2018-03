«La sanità a Teramo sta morendo»: presidio sindacati il 22 luglio

TERAMO. «A Teramo il servizio sanitario sta morendo».

A lanciare il grido d'allarme i segretari provinciali di Fp Cgil, Fp Cisl e Fpl Uil Amedeo Marcattili, Andrea Salvi e Alfiero Di Giammartino che il 22 luglio, insieme ad operatori sanitari e cittadini, metteranno in atto un presidio di protesta davanti al palazzo della sanità a Pescara.

«È sufficiente farsi un giro presso i reparti dei quattro presidi ospedalieri di Teramo per toccare con mano i disagi ai quali quotidianamente vengono sottoposti pazienti e operatori - tuonano i sindacati - reparti accorpati, personale ridotto al lumicino, turni stressanti, sale operatorie a metà servizio, infinite liste di attese, tempi lunghissimi per la consegna dei farmaci. Oggi, a Teramo curarsi sta diventando sempre di più una chimera».

Una situazione drammatica, a fronte di una riorganizzazione della rete ospedaliera regionale che concentrerebbe «alcune specializzazioni mediche su ben definiti territori regionali dove i soliti investitori privati sono pronti per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere, in sostituzione di quelle pubbliche ormai depotenziate ed impoverite a causa di questa illogica spending review, relegando i malati di questa regione ad un ruolo di solo mezzo e non di solo fine». A confermare la drammaticità della situazione in provincia di Teramo, secondo i sindacati, sono i numeri.

«Basta ricordare che siamo sotto organico di oltre 700 unità rispetto la media delle altre Asl» continuano i sindacati, che sottolineano come il previsto declassamento di alcune unità operative complesse di eccellenza «produrrà inevitabilmente la fuga dei primari ponendo a repentaglio la funzionalità di tutto il servizio sanitario teramano, costringendo i tanti cittadini a curarsi fuori provincia».