Montesilvano, espropri terreni Palaroma: M5S firmano denuncia a Corte Conti

MONTESILVANO. I Consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Montesilvano, insieme al deputato Andrea Colletti (M5s) hanno presentato un esposto alla Corte dei Conti sul caso degli espropri dei terreni su cui è stato costruito il Palaroma, nella cittadina adriatica.

E' una vicenda che parte da lontano e che coinvolge molte giunte ed amministratori del passato e che, da ultimo, con la transazione operata dal Comune «dimostra plasticamente come abbia provocato un ingente danno alle casse comunali, già carenti, di Montesilvano», denunciano i 5 Stelle.

La sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara infatti ha visto il Comune condannato al pagamento di una considerevole somma di denaro, circa 1,2 milioni di euro, a titolo di risarcimento danni, indennizzo per il periodo di occupazione, rivalutazioni e interessi, nonché spese legali e consulenze tecniche.

La condanna ha rappresentato un ennesimo duro colpo per l'equilibrio finanziario dell'ente, già fortemente precario.

I fatti risalgono al 2002 quando il Comune di Montesilvano occupò il terreno per la costruzione del Palazzetto dello sport, non perfezionando l'esproprio nei termini previsti dalla legge, pur avendo realizzato l'opera pubblica.

Un progetto approvato nel 1991 che prevedeva l'esproprio di alcune aree, per un totale di 400 milioni di lire. La questione per anni è rimbalzata da un'amministrazione all'altra senza mai essere risolta.

Il caso si è scoperto con la richiesta dell'agibilità in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2009 quando è saltata fuori una realtà sconcertante: il Comune non aveva mai comprato quell'area.

A scoprire che il terreno del palasport, inaugurato nel 2002, non rientrava nelle proprietà dell’amministrazione comunale sono stati i tecnici durante l'espletamento delle pratiche.

Da lì è ripartito un certosino lavoro per ricostruire tutta la vicenda: nel 2002 la giunta Gallerati aveva stabilito che le 4 particelle catastali venissero indennizzate dalla stessa all'amministrazione comunale. Tre anni dopo, però, la ditta Panarea comunicò al Comune di non essere riuscita ad acquisire dai terzi proprietari l'area retrostante il Palaroma.

Nel 2006 la giunta Cantagallo stabilì che la ditta espropriasse quelle aree e fissò anche i costi degli espropri: 57.200 euro per la particella 2355, 22.425 euro per la particella 2357, 20.475 euro per la particella 2359 e 38.025 euro per la particella 2361. «L'ente», dice la delibera, «a seguito di cessioni ed espropri avrà a disposizione un'area complessiva di 4.379 metri quadrati». L'accordo passò con 21 voti favorevoli. Ma i quattro espropri non vennero mai eseguiti e dunque l'area è rimasta di proprietà di 35 cittadini.



5 STELLE CONTRO LA MALA GESTIO

«La 'mala gestio' delle amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi decenni - aggiungono gli esponenti pentastellati - si sarebbe concretizzata in prima battuta omettendo di procedere come per legge all'espropriazione dei terreni, rendendo il Comune responsabile di occupazione abusiva. Successivamente l'ente ha omesso di costituirsi in giudizio o di ricercare una soluzione transattiva con i legittimi proprietari». Secondo gli esponenti del Movimento 5 Stelle «è ora che chi ha commesso reati o danni enormi al buon andamento della pubblica amministrazione paghi finalmente per i propri comportamenti. Noi - conclude il M5s - ci auguriamo che la Corte dei Conti proceda ad una indagine veloce ed accurata per accertare le reali responsabilità».



ORSINI: «NULLA DI NUOVO»

«Porgo il benvenuto a Christian di Carlo per l’attenzione che ora il suo gruppo presta alla vicenda, ricordandogli che nulla di nuovo è stato scoperto», commenta il consigliere comunale Mauro Orsini. «L’esproprio del Palaroma è l’ennesima vicenda della cattiva amministrazione degli anni passati, della politica svolta non come interesse generale, scelte effettuate non per risolvere i problemi, ma per favorire gli interessi dei privati a danno della collettività. Se la città è un colabrodo, invivibile e inguardabile, ricordo a di Carlo che si è appena svegliato, che il sottoscritto denuncia le nefandezze della politica del “piani regalatori” da molti anni, e che l’esproprio del Palaroma è una delle tante scelte nefaste della politica che ci hanno portato al baratro. A causa di quelle nefandezze politico-amministrative ora Montesilvano è in agonia. Dico a di Carlo e ai nuovi paladini della giustizia che oggi abbiamo due certezze: 1) nessuno pagherà per gli errori della politica; 2) il futuro della città è definitivamente compromesso».