Chiusura Neurochirurgia ad Avezzano, il Pd marsicano insorge

AVEZZANO. La Asl chiude anche Neurochirurgia dopo il taglio a Emodinamica. Tutto il Pd marsicano insorge.

La decisione, a quanto pare momentanea, è stata presa dal neo manager, Rinaldo Tordera, in quanto la carenza di personale medico di neurochirurgia ad Avezzano (ma succede la stessa cosa anche a L’Aquila) non permette di garantire il servizio H 24, con doppia reperibilità, contemporaneamente in entrambe le sedi, tenuto conto dell'obbligo di rispettare le recenti normative vigenti sugli orari di servizio per il personale dipendente della Asl.

Tordera ha confermato di aver già predisposto l’assunzione del personale medico necessario a riaprire nel minor tempo possibile il reparto di neurochirurgia ad Avezzano, probabilmente, già prima di ferragosto ma il caso fa discutere.

Il reparto di Neurochirurgia di Avezzano serve una popolazione di circa 140 mila abitanti distribuiti in una vasta area. La sua presenza permette di avere una chance di sopravvivenza soprattutto nei casi di ictus, dove ogni secondo guadagnato per arrivare in Ospedale fa la differenza.

Quanti sono i neurochirurghi ad Avezzano? Solo 2.

«Era evidente a tutti», protesta il circolo Pd di Avezzano, «che l’organico era insufficiente e di conseguenza c’era stata una conferma di potenziare questa struttura con altri due medici. L’iter è stato avviato e come al solito in Italia le carte non finiscono mai».

Il Reparto dell’L’Aquila invece conta otto neurochirurghi per coprire una popolazione cittadina di circa 70 mila abitanti. Inoltre mentre si aspettano le due reclute ad Avezzano, a L’Aquila l’ottavo medico è stato assunto appena una settimana fa.

Ora per essere conformi alla legge emessa dal Ministro della Sanità, si predispone la chiusura del reparto di Avezzano e si trasferiscono i medici superstiti nel capoluogo.

L’Aquila (70 mila abitanti contro Marsica con 140 mila abitanti) vince 10 medici a 0 medici.

«Da un manager che gestisce una Asl così importante come quella di Avezzano-Sulmona-L’Aquila», contesta ancora il circolo del pd, «ci si aspetta sia un profondo conoscitore della problematiche, e che decida ed operi per il bene della popolazione. Le ultime decisioni sembrano però essere prese solo sulla base di mera burocrazia. Non c’e` copertura h24 con doppia reperibilità` contemporanea in entrambe le sedi, quindi si chiude una delle due».

Secondo il circolo cittadino se bisogna solo affidarsi a questo mero calcolo algebrico basterebbe un commercialista o uno stagista assunto come co.co.co. a gestire la Sanità.

«Ma la Salute pubblica è un diritto costituzionale sancito dall’Art. 32 e chi e` preposto a gestirla deve tenerne conto ed averlo ben presente come guida», insistono dal partito Democratico.

Nonostante la continua attività propositiva del Sindaco di Avezzano e dell’adunata dei Sindaci della Marsica il territorio rischia di non aver più un Servizio Sanitario di primaria importanza.

Il Pd di Avezzano annuncia che promuoverà una interpellanza in Regione ed al Governo Centrale per far capire che se le cose non cambieranno «allora la Marsica non avrà alcun interesse a rimanere in una Regione così gestita».

LA SITUAZIONE AD EMODINAMICA



Nell’incontro che c’è stato invece tra gli esponenti di centrodestra e il manager, proprio Tordera ha assicurato che Emodinamica ad Avezzano tornerà «in tempi rapidi alla piena operatività».

All’incontro hanno partecipato il consigliere provinciale Gianluca Alfonsi, i sindaci di diversi Comuni della Marsica, tra cui San Benedetto del Tronto, Luco dei Marsi, Cappadocia, Villavallelonga, Castellafiume e Trasacco, l’ex sindaco di Tagliacozzo Maurizio Di Marco Testa e il coordinatore comunale di Forza Italia Maurizio Bianchini.

Il consigliere provinciale Gianluca Alfonsi ha fatto presente al manager che «non si tratta di miope campanilismo» ma che l’orografia stessa della marsica rende necessaria la piena funzionalità dei reparti ‘salvavita’ come neurochirurgia, laddove è assolutamente impossibile raggiungere l’ospedale dell’Aquila in trenta minuti, facendo l’esempio dei paesi della marsica est da lui rappresentati, in cui anche la viabilità è insoddisfacente.

Argomenti che hanno trovato il manager pienamente d’accordo.

QUI CASTEL DI SANGRO

Ma anche a Castel di Sangro sale la preoccupazione dopo gli ultimi tagli. I Consiglieri di “Progetto Comune” hanno avuto un confronto con l’assessore alla Sanità Silvio Paolucci, con il direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Angelo Muraglia e il direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale, Alfonso Mascitelli.

Sono stati esaminati i recenti provvedimenti e si è convenuto sulla necessità di un intervento in merito e che dovrà avvenire tramite un atto gestionale dell’azienda necessariamente coerente con l’atto programmatorio della Regione che vede il riconoscimento dell’ ospedale quale “Presidio ospedaliero in zona particolarmente disagiata”: come tale, dovrà quindi garantire quel servizio di emergenza ed urgenza che risulta, allo stato dei fatti, interrotto. «La carenza di personale invocata dai dirigenti medici che hanno posto in essere i provvedimenti», hanno sottolineato i consiglieri, «non può essere motivo di quegli atti che vanno a detrimento di un territorio ampio, per di più in un periodo di affluenza turistica: sarà nella facoltà dei responsabili delle unità operative sangrine chiedere che il personale delle unità trasversalizzate con Sulmona venga messo a rotazione per evitare carenze improvvise solo in un presidio».

L’assessore e i direttori si sono subito attivati concordando con Dell’Erede e Biasella che la rete aziendale di una ASL che si è voluta unica, proprio perché meglio gestibile, deve continuare a garantire al territorio altosangrino servizi adeguati e sanciti, a livello normativo, con l’approvazione del Piano Sanitario Regionale, avvenuta il 10 giugno scorso.