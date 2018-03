Fallimento Villa Pini. I lavoratori: «quando pagate anche noi?»

CHIETI. Gli ex lavoratori della casa di cura Villa Pini di Chieti chiedono di essere pagati, come creditori, nell'ambito della procedura che oltre 6 anni fa portò al fallimento dell'azienda. L'avvocato Alessio Di Carlo, che ne rappresenta una settantina, ieri a Chieti ha tenuto una conferenza stampa alla quale era stata invitata anche la curatrice fallimentare Giuseppina Ivone che però non si è presentata.

«'Vorremmo sapere per quale motivo non si fa un piano di riparto dal momento che ad oggi il contenzioso con S. Maria de Criptis sembra essere risolto - ha detto il legale riferendosi alla società che aveva provato a comprare Villa Pini all'asta e che di recente è stata dichiarata fallita - La curatrice stessa aveva sempre detto che risolta quella situazione i lavoratori avrebbero preso i loro soldi. Abbiamo chiesto, nel contesto di un'azienda che aveva 600 dipendenti, di inserire almeno due lavoratori nel comitato dei creditori ma non abbiamo avuto nessuna risposta».

L'avvocato Alessio Di Carlo, in particolare, ha sottolineato come lo svincolo della somma di 32.000.000 di euro, susseguente al fallimento della societa' Santa Maria de Criptis, che nel 2013 tento' la scalata alla clinica di Enzo Angelini, avrebbe dovuto quantomeno consentire un piano parziale di riparto dei crediti e ha ricordato come anche la precedente richiesta di spostamento della somma di 32.000.000 di euro, attualmente depositata presso la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, presso altro Istituto, non ha avuto alcun seguito.

Il legale era affiancato dall'avvocato Francesca Vianale la quale ha evidenziato la scarsa chiarezza dei conteggi sia per quanto riguarda la procedura su Villa Pini che di quella legata alla societa' Maristella, facente parte del gruppo Villa Pini. Entrambi i professionisti hanno preannunciato ulteriori azioni legali.



«Credo che», ha concluso Di Carlo, «l'ammontare dovuto ai lavoratori sia fra 10 e 12 milioni di euro, quindi una cifra ampiamente inferiore ai trenta milioni di euro che erano oggetto del contenzioso con S. Maria de Criptis. Soldi che a questo punto ci sono perché risolto quel contenzioso almeno un piano parziale di riparto forse a distanza di 6 anni dal fallimento i lavoratori lo meriterebbero».

«PAGARE SUBITO DIPENDENTI»

«Fra quanti anni si concluderà il fallimento di Villa Pini?», domanda Vincenzo Traniello della Cisl Fp. «La procedura fallimentare del Gruppo Villa Pini dura oramai da 6 anni. Non ci sono più motivazioni valide per ritardare la liquidazione delle competenze dei lavoratori dell’ex Clinica Villa Pini da parte della Curatela dopo il superamento del contenzioso con la proprietà S. Maria de Criptis. Inoltre, ci sembra singolare che i creditori privilegiati, quali sono gli ex lavoratori del gruppo Villa Pini, non hanno alcuna rappresentanza all’interno del Comitato dei Creditori e la Curatrice aveva assicurato il pagamento delle spettanze dei lavoratori appena concluso il contenzioso con il gruppo S. Maria de Criptis».

Ad oggi, - denuncia il Sindacato -, le istanze prodotte dai lavoratori si scontrano con un silenzio assordate da parte del Curatore fallimentare.

La CISL FP auspica un’immediata liquidazione, anche parziale, delle spettanze dei lavoratori che, in questi anni, sono stati deprivati della retribuzione e solo una parte è stata ricollocata faticosamente nella nuova struttura.