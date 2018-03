Neurochirurgia Avezzano, mancano medici: sospensione temporanea

AVEZZANO. La carenza di personale medico di neurochirurgia, sia ad Avezzano sia all'Aquila, per un totale di 4 dirigenti medici, non permette di garantire il servizio H 24, con doppia reperibilità, contemporaneamente in entrambe le sedi, tenuto conto dell'obbligo di rispettare le recenti normative vigenti sugli orari di servizio per il personale dipendente della Asl.

Lo annuncia il manager della Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Rinaldo Tordera sul reparto di neurochirurgia di Avezzano.

«Nelle more dell'espletamento delle procedure di assunzione di 2 neurochirurghi a tempo indeterminato e in considerazione dei relativi tempi tecnici», spiega Tordera, «al fine di razionalizzare le risorse disponibili e garantire nel contempo la massima sicurezza ai pazienti, è stata temporaneamente disposta la sospensione dell'attività chirurgica all'ospedale di Avezzano, concentrando l'organico dei medici all'ospedale di L'Aquila».

Si tratta di un provvedimento, quindi, assunto al fine tutelare i degenti e garantire loro adeguata assistenza.

In questa fase transitoria sarà assicurata la disponibilità di un neurochirurgo all'Aquila per qualsiasi problematica emergente relativa all'attività della stroke unit, nell'ambito della neurologia dell'ospedale di Avezzano.

«La nostra azienda», prosegue Tordera, «tende sempre, con tutti i mezzi a disposizione, ad assicurare la migliore assistenza possibile al paziente ma non puo' ovviamente prescindere dai vincoli di legge e dall'entità delle risorse, umane e finanziarie, disponibili. Al fine di operare in piena sinergia con le istituzioni del territorio - conclude il manager - ho sentito il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, che incontrerò già mercoledì prossimo per esaminare la situazione e valutarla insieme, in modo da trovare ogni eventuale, possibile margine per gestire al meglio questa fase transitoria, in attesa dell'arrivo di nuovo personale medico».