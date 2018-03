Pescara. Stadio e riviera, nuovi lavori in arrivo

PESCARA. Sì della giunta ieri ad un'importante variazione di bilancio che consentirà l'avvio di importanti lavori pubblici sulla città.

«Con questi lavori comincia la vera opera di restituzione alla città di opere e servizi primari – illustrano il sindaco Marco Alessandrini e l'assessore alle Finanze Adelchi Sulpizio – Superato lo scoglio del risanamento dei conti che ci ha impegnato fino a pochi mesi fa e che ora ci consente di restituire alla programmazione un orizzonte sano e molto più solido di quello che abbiamo trovato, riportiamo la città sulla via dello sviluppo. Con il senso di responsabilità che ci accompagna sin dall'inizio del mandato, abbiamo ritenuto di fare ora un grande passo, utilizzando un risparmio che verrà subito reimpiegato sulla città per l'effettuazione di una serie di lavori di grande impatto. Cominceremo con gli interventi di messa in sicurezza dello Stadio Adriatico Cornacchia, l'ammontare dell'intervento è pari a 480.000 euro e prevede la manutenzione delle curve nord e sud, al fine di preparare la struttura ad accogliere il campionato di serie A».



Altre due importanti somme, invece, saranno quelle destinate a finanziare il completamento della Riviera Sud nel tratto che va dal Teatro d'Annunzio fino al confine con Framcavilla. Si tratta qui di un intervento da 800.000 euro, atteso e importante a completare il restyling della riviera in linea con la veste del primo tratto. Stessa cosa accadràanche per la riviera nord, nel tratto che va dallo stabilimento Gilda fino alla Nave di Cascella, anche in questo caso la somma è pari a 800.000 euro e l'intervento servirà anche a rimettere in sesto il manto stradale della pista ciclabile che si è deteriorato.

Altre somme saranno invece riversate sulla manutenzione del verde pubblico cittadino.