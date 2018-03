Mercatino extracomunitari Pescara, la delibera ‘mascherata’ per far posto alle bancarelle

PESCARA. Manovre in corso da parte dell’amministrazione comunale per allestire il nuovo mercatino etnico cittadino, dopo lo sgombero del mese scorso delle bancarelle vicino alla stazione.

E se per l’intera operazione serviranno 200 mila euro (ancora da trovare) i primi 50 mila euro sono già stati reperiti e pronti all’uso, come emerge dalla delibera di giunta numero 425, approvata due giorni fa con il quale si è validato il progetto definitivo ed esecutivo.

Una delibera che Forza Italia ha già ribattezzato come ‘sveltina’ in quanto «spacciata» per ‘manutenzione e messa in sicurezza del sottovia Km350+145 – area ferroviaria’.

«In realtà», attacca il capogruppo di Forza Italia alla Regione, Lorenzo Sospiri, «basta leggere il progetto stesso per capire che si tratta delle opere per consentire il nuovo mercato abusivo. Non lo permetteremo: se il sindaco Alessandrini pensa di usare le scorciatoie per aggirare la norma, a questo punto raccogliamo il guanto di sfida. Se vuole mettere un mercato sotto il rilevato dovrà portare in Consiglio comunale la delibera per la variazione della destinazione d’uso del tunnel; in caso contrario alzeremo barricate».

Sospiri attacca Alessandrini in quanto «mistifica la realtà raccontando sui giornali che prima di fare le opere occorre trovare 200mila euro e che occorreranno mesi, col solo fine di mantenere un profilo basso e di non destare attenzione».

Ma secondo Forza Italia per allestire il nuovo mercato abusivo basteranno i 50mila euro regalati dalla Regione Abruzzo, il progetto è pronto e pure i lavori.

«Lo rivela la delibera 425 in cui il sindaco Alessandrini prende letteralmente in giro i cittadini», insiste Sospiri.



L’ORDINANZA ‘MASCHERATA’

Nell’atto, pure preceduto da un’ordinanza, il sindaco parla dello stato di abbandono e incuria in cui verserebbe il sottopasso ferroviario fra via Ferrari e via De Gasperi-via della stazione ferroviaria, «a cause delle infiltrazioni di acqua e la cui superficie – si legge – è interamente ricoperta da rifiuti, anche rifiuti organici, numerosi giacigli di fortuna e masserizie abbandonate dalle numerose persone che vi trovano rifugio».

Ma poche righe più sotto si specifica chiaramente che «l’area in questione è attualmente in disuso e murata»: «a questo punto», insorge Sospiri, «dovrebbe spiegarci il sindaco Alessandrini come può un’area murata da due pareti in cemento armato essere piena di ‘masserizie abbandonate dalle persone che vi trovano rifugio’? Da dove entrerebbero le persone, se non attraversando le mura di cemento armato? E a quanti secoli fa risalirebbero i ‘rifiuti organici’ rinvenuti?»

Insomma sarebbe proprio quella la bugia ‘rivelatrice’. Continua Sospiri: «infatti basta leggere il progetto per capire che i 50mila euro verranno spesi per allestire in fretta e furia il mercato, ottemperando alle prescrizioni impartite dalle Ferrovie per consentire l’uso del tunnel».

Infatti le opere riguarderanno solo un tratto del tunnel, per 30 metri di lunghezza e 20 metri di larghezza, sul lato di via De Gasperi e via Pavone-Bassani, ‘casualmente’ proprio il tratto individuato per rimetterci le bancarelle.

Le opere prevedono la demolizione del muro in cemento armato con la realizzazione di un ingresso con cancello; la sostituzione dell’impianto di illuminazione; il rifacimento del sistema di raccolta di acque da infiltrazione piovana; il rivestimento delle pareti laterali, la recinzione e la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza e la collocazione degli estintori.

«Svelato il trucco e la vergognosa presa per i fondelli nei confronti dei cittadini, al sindaco Alessandrini diciamo che se lo può scordare», chiude Sospiri.