Comune Teramo cita in giudizio l'Izs per 824 mila euro

TERAMO. Il Comune di Teramo cita in giudizio l'Istituto Zooprofilattico per ottenere il pagamento di un contratto stipulato nel 1996.

Ad annunciarlo lo stesso Comune; il pagamento reclamato dall'ente riguarda la vendita all'Istituto del complesso immobiliare in via Campo Boario.

Una richiesta di pagamento sempre contestata dall'Istituto e per il quale adesso il Comune torna a chiedere 824.028,14 euro, oltre interessi.

Dunque la Giunta municipale ha autorizzato l’Avvocatura comunale, a ricorrere in giudizio nei confronti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise“G. Caporale”, per ottenere il pagamento completo di un contratto stipulato nel lontano 1996.

I fatti fanno riferimento all’operazione con la quale il Comune di Teramo vendeva all’Istituto Zooprofilattico l’intero complesso immobiliare sito in via Campo Boario, sede del Mattatoio Comunale, al fine dell’ampliamento e potenziamento della sede dell’istituzione scientifica, situata nella stessa zona.

Il prezzo pattuito per la vendita era determinato in € 1.856.941,95 (al tempo 3.595.541.000 lire), di cui 1.589.713,50 euro (3.095.541.000 lire) da pagarsi in danaro ed 258.228,45 euro (500.000.000 lire) in opere di sistemazione delle aree antistanti il mattatoio comunale.

Una prima parte del pagamento veniva versata dall’Istituto contestualmente alla sottoscrizione del contratto, mentre la seconda parte doveva essere versata in rate diverse, il cui importo e scadenza non erano determinati ma affidati alla discrezionalità dell’Istituto, man mano che si fosse proceduto, da parte del Comune, alla materiale consegna dei singoli edifici e delle aree di pertinenza.

Negli anni, però, questa seconda parte del pagamento non è avvenuta; in un’altalena di richieste da parte del Comune, rinvii dell’IZS e ulteriori procedimenti, stavolta avanzati dall’IZS che ha eccepito il mancato pagamento come compensazione di crediti dallo stesso vantati nei confronti del Comune relativi alla gestione del canile comunale di Contrada Carapollo e alla custodia dei cani ricoverati in una struttura dell’Istituto in località Gattia di Teramo, si è arrivati ad un contenzioso nel quale ciascuna delle parti avanza crediti.