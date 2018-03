Cam, tagliati 4 milioni di costi. Passa il bilancio

AVEZZANO. Il bilancio consuntivo del Consorzio Acquedottistico Marsicano (CAM) relativo all'anno 2015 è stato approvato dal consiglio di Gestione dell'ente.

«Gli indicatori di bilancio - si legge in una nota diramata dal consorzio - segnalano una salutare versione di tendenza: fatturato in crescita, debito in calo e risparmio nei costi di gestione sono solo alcune delle note positive».

L'abbattimento del debito - specificano i dirigenti- è avvenuto attraverso il recupero di oltre 50 milioni di crediti frutto di un duro lavoro di squadra.

Infine, oltre ad un utile di oltre 1 milione di euro, il Consorzio Acquedottistico Marsicano, ha ottenuto 11milioni e 200mila euro dalla Regione per adeguare i depuratori, investito 1milione e 845 mila euro (381mila euro in più del 2014) per la manutenzione straordinaria, e avviato la campagna di installazione dei contatori in tutte le utenze.

«Netta inversione di rotta», commenta l’amministratore delegato Giuseppe Venturini, con al fianco i dirigenti del Cam, Lucia Falcetelli e Leo Corsini, «sforbiciate a consulenze ed esternalizzazioni, lotta dura all’evasione, caccia alle utenze morose, riordino della struttura, riduzione dei costi di gestione e dell’energia elettrica hanno generato effetti positivi sul conti del Cam certificati da quella leggera, ma significativa, inversione di tendenza del debito sceso da 80.897milioni di euro a 80.680. L’abbattimento del debito, ovviamente, passa anche attraverso il recupero dei crediti: oltre 50milioni di euro».

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente Paola Attili che ha sottolineato i «dati confortanti del bilancio all’insegna della trasparenza e con approccio aziendale in continuità con il consiglio precedente. Questo è l’inizio, se si lavora senza condizionamenti i risultati non mancheranno».

Armando Floris, consigliere di gestione, più che soddisfatto per il bilancio consuntivo e per la scelta di affidare ai sindaci soci dove destinare gli utili, ha posto l’accento sulla «necessità di ottimizzare la struttura e il lavoro per superare le criticità e migliorare la percezione esterna della società».

