Oxystrong utilizzato per falsare le analisi sul mare? Arta smentisce un post

L’impiego di acido peracetico negli impianti di depurazione biologici a fanghi attivi è una cosa assolutamente normale, costante e prescritta dalla legge. Infatti nelle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano Tutela delle Acque, vigente in Abruzzo, all’Art. 32 recante “Prescrizioni e limiti per impianti a servizio di agglomerati superiori a 2.000 a.e.” al comma 10 è disposto che: “Entro il 31/12/2014 i sistemi di disinfezione a clorazione devono essere sostituiti da sistemi di disinfezione alternativi quali l’impiego di ozono, acido peracetico, raggi UV o altri trattamenti di pari efficacia purché privi di cloro”. La normativa aggiunge che “Tali sistemi di disinfezione sono sempre obbligatori per ….(omissis)… gli scarichi di depuratori recapitanti in acque marino costiere o in tratti di fiume entro 10 km dalla linea di costa. In questi ultimi casi i sistemi di disinfezione devono consentire, per il parametro Escherichia coli, entro il 31/12/2014, parallelamente all’attuazione della disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, il rispetto del limite allo scarico di 3000 UFC/100ml. Ne consegue che l’acido peracetico è normalmente impiegato per la disinfezione degli scarichi, prima che questi siano immessi nell’ambiente idrico del fiume e del mare. Ricordiamo che la corretta depurazione delle acque negli impianti biologici a fanghi attivi (come quello di Pescara) si attua con diverse fasi sequenziali che riassumiamo in sintesi: grigliatura grossolana (per togliere i corpi solidi buttati in fognatura), grigliatura fine, dissabbiatura-disoleatura, sedimentazione primaria (per togliere il terriccio in sospensione), ossidazione biologica (ove i cosiddetti “fanghi attivi” estraggono dall’acqua la sostanza organica di cui si nutrono), sedimentazione secondaria (per separare i fanghi attivi dall’acqua depurata), disinfezione finale e scarico (tralasciamo le altre parti, come la linea-fanghi dell’ impianto che ha una elevata complessità). La disinfezione delle acque trattate e avviate allo scarico nell’impianto consortile di Pescara è operata con una micro-filtrazione (con grandi filtri rotanti), per irraggiamento operato da 110 lampade a raggi ultravioletti (UV) e infine con l’aggiunta di acido peracetico. Conclusioni: l’acido peracetico è una delle componenti del NORMALE ciclo di trattamento delle acque, usato a dosi minime costantemente e non una “diavoleria” per ingannare il sistema dei controlli.





Perché la normativa in Abruzzo, in Italia e in Europa dispone l’impiego dell’acido peracetico per la disinfezione degli scarichi negli impianti di depurazione biologici a fanghi attivi. Dalla fine degli anni ’70 del secolo scorso fino all’entrata in vigore della Direttiva Quadro sulle Acque (60/2000/CE) la disinfezione delle acque in uscita dai depuratori biologici era effettuata ovunque con cloro (sotto forma di ipoclorito di sodio -la comune varecchina- o con il biossido di cloro). Queste sostanze sono in grado di abbattere il 99,99% di tutta la carica microbica presente in un’acqua ma presentano gravi inconvenienti pratici ed ecologico-ambientali. Infatti il cloro reagisce istantaneamente con le sostanze organiche presenti inevitabilmente, anche se in tracce, nelle acque di scarico con due conseguenze: Occorre immettere dosi abbondanti di cloro per uccidere i microbi, in quanto una parte di esso si “consuma” reagendo con la sostanza organica residua nello scarico;

Quello che si “consuma” reagendo con la sostanza organica dà origine a prodotti cloro-derivati casuali, generalmente stabili, non degradabili, che comprendono sostanze tossiche per la vita acquatica e molte delle quali sono in grado di dare bioaccumulo nelle carni dei molluschi, dei pesci, dei mammiferi e degli uccelli acquatici. Per questo motivo il cloro nella disinfezione è stato messo al bando e sono stati introdotti, per legge, sostituti innocui, biodegradabili quali l’acido peracetico! L’acido peracetico, nei dosaggi consigliati, è usato in definitiva proprio perché blando ed innocuo: esso in sostanza si compone di acido acetico (principale componente dell’aceto di origine biologica che mettiamo sull’insalata) ed acqua ossigenata che libera ossigeno divenendo comune H2O.





L’impiego dell’acido peracetico negli eventi incidentali. Proprio perché l’azione dell’acido peracetico, a differenza del cloro, non si annulla all’istante in presenza di sostanza organica, esso può essere utilizzato temporaneamente, in emergenza, in caso di incidenti che comportino sversamenti di liquami fognari non depurati. Anche questo è disposto dalla legge. Infatti al comma 6 del citato art. 32 delle N.T.A. è stabilito che: “gli scarichi di impianti di depurazione di acque reflue urbane a servizio di agglomerati con carico generato pari o superiore a 2.000 a.e., ad esclusione degli impianti di trattamento che applicano tecnologie naturali quali fitodepurazione e lagunaggio, devono essere dotati di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario.”





Come fa l’ARTA a controllare che non vi sia un abuso nell’impiego dell’acido peracetico. Si ribadisce intanto che sia nelle vicende della rottura della condotta di via Raiale che in condizioni normali di esercizio, l’acido peracetico non risulta essere stato mai immesso nel fiume e nel mare, ma solo nella fogna da disinfettare e ben a monte del punto di sversamento (così che la sua azione si svolgesse esclusivamente all’interno della tubazione fognaria e al momento dello scarico fosse completamente espletata e l’acido non venisse immesso nell’ambiente). Ciò premesso c’è da dire che questa sostanza non ha un limite massimo specifico di concentrazione fissato nella legge. Potrebbe pertanto verificarsi un eccesso di uso dell’acido nello scarico, che potrebbe interessare l’ambiente naturale. Per controllare che quest’ultima ipotetica evenienza non sia posta in essere, l’ARTA effettua analisi dei perossidi (l’acqua ossigenata liberata dall’acido peracetico è appunto un perossido) e test di tossicità sensibilissimi, sullo scarico del depuratore. Se tali test mostrano (come finora hanno mostrato nel corso dei numerosi controlli svolti negli anni) la non tossicità dello scarico per la vita acquatica, significa che in esso non vi sono residui di disinfettanti di una qualsiasi significatività. Altre prove che in condizioni ordinarie il depuratore di Pescara attua la disinfezione costante sono il fatto che sono stati effettuati controlli analitici a sorpresa da parte di forze di polizia e che comunque il monitoraggio del fiume Pescara nei punti a monte e poi a valle dello scarico del depuratore non ha mostrato incrementi degni di nota, della carica batterica che già proveniva massicciamente da monte.