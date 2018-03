Portierato Comune di Pescara, l’appalto contestato: «revocare aggiudicazione»

PESCARA. L’Ugl Abruzzo chiede al Comune di Pescara di revocare l’affidamento dell’appalto del servizio di reception e portierato alla ditta vincitrice e di aggiudicarlo alla seconda in graduatoria.

La richiesta arriva a pochi giorni dall’’invasione’ pacifica del Falco Mario Ferri che è riuscito ad avvicinarsi alla stanza del sindaco approfittato dell'ora delle pulizie per recapitare al primo cittadino del pesce marcio. Ma questo episodio in realtà non c’entra.

Il sindacato denuncia la presenza di «gravi carenze» da parte della ditta aggiudicataria come ad esempio la consegna del Duvri (documento unico per la valutazione rischi da interferenze) «in maniera molto tardiva» e la violazione di quanto presentato «non avendo la ditta rispettato gli obblighi di sicurezza e la documentazione richiesta dallo stesso».

Ma il sindacato contesta anche il mancato rispetto da otto mesi delle norme di sicurezza della 81/08 e la mancata effettuazione delle visite mediche previste dalla legge e dal Duvri stesso depositato in Comune.

E poi ancora la mancata presenza sull’appalto di un responsabile nominato solo in questi giorni e a seguito delle segnalazioni alla stazione appaltante del sindacato.

Ma tra le contestazioni c’è anche l’applicazione di un contratto nazionale dei lavoratori che non sarebbe in linea con gli aggiornamenti economici emanati dal Ministero del Lavoro in materia di “costo orario”, e l’applicazione di una contrattazione di secondo livello stipulata in Friuli e applicata su tutto il territorio nazionale con conseguente ulteriore perdita economica da parte dei lavoratori.

«Nell’ultima riunione della Commissione di Controllo e Garanzia», denuncia Fabio urbini dell’Ugl, «si è evidenziato come né la società vincitrice della gara Compagnia Servizi Speciali Italia, né la subentrata Italpol Group S.p.a. avevano alla data del 1° giugno 2016 (ben 8 mesi dopo l’affidamento della gara) presentato la documentazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla sicurezza dei lavoratori e le visite mediche previste dalla legge, oltre il mancato rispetto del contratto nazionale. Nonostante le ripetute segnalazioni effettuate dai lavoratori e dal sindacato il dirigente del settore Marco Molisani ha avviato un’ inconsueta attività di repressione nei confronti dei lavoratori con la dichiarazione finale in commissione che si sarebbe adoperato affinché a scadenza di appalto lo stesso non fosse rinnovato. Troviamo la cosa oltre che di cattivo gusto fuori da qualsiasi lecita attività che un dirigente comunale può effettuare, oltre che uno strano atteggiamento protettivo nei confronti delle ditte che espletano il servizio».

Da qui la richiesta dell’Ugl di annullare l’aggiudicazione e l’affidamento del servizio all’eventuale secondo arrivato in graduatoria.

«Siamo certi che il buon senso, e la voglia di permettere ai lavoratori interessati nell’appalto di lavorare in maniera dignitosa e rispettosa, prevarrà sui ragionamenti di carattere politico», sottolinea Urbini, «e il Comune vorrà valutare quanto richiesto visto che quanto sopra è solo una minima parte di quanto emerso nell’audizione del 22 giugno scorso a dichiarazioni del referente aziendale della Italpol Group».