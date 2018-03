Maxi concorso infermieri, ‘promossi’ candidati fantasma. Prova annullata

PESCARA. «Io non ho sostenuto alcuna prova e non sono interessata all’avviso pubblico, ma mi hanno contattata dicendomi che sono in graduatoria. Roba da matti».

E’ bastato questo messaggio, gettato nel mare magnum dei social network, per far scoppiare il delirio conclusosi, poche ore fa, con l’annullamento della prova stessa.

Il caso si è verificato nell’ambito del maxi concorso per gli infermieri della Asl di Pescara bandito a settembre del 2014 e concretizzatosi il mese scorso per stilare una graduatoria per collaboratori professionali sanitari (infermieri categoria D) dalla quale attingere in caso di necessità.

Dopo una lunghissima serie di rinvii, infatti, a due anni dalla pubblicazione dell’avviso, il test scritto si è tenuto il 24, 25 e 26 maggio scorso.

Ben 698 i candidati provenienti da tutta Italia (su 2.430 ammessi che evidentemente in 24 mesi ci hanno ripensato e non si sono presentati) e sono stati divisi in 10 gruppi.

30 domande a risposta multipla, 21 quelle necessarie per raggiungere la sufficienza: «da partecipante devo riconoscere», ci racconta un infermiere, «che l'organizzazione e la modalità dell'espletamento delle stesse rassicuravano rispetto alla correttezza e all'imparzialità, c’era una scheda per le risposte con codice a barre». Insomma, prova ‘blindata’ e sicura.

Ma non sono mancate sorprese quando è stata stilata la graduatoria e sono comparse tra le migliori almeno tre persone che non si erano nemmeno presentate in aula il giorno dell’esame.

E a questo punto è scoppiato il caos con i partecipanti ‘reali’ che hanno chiesto spiegazioni alla Asl e i candidati fantasma che hanno assicurato di non essersi nemmeno presentati e non aver alcun interesse.

Allora? Allora la Asl parla di «errori meramente materiali» e ha annullato tutto.

«A seguito di ricontrollo sulle operazioni di correzione informatica dei questionari», si legge in una nota dell’azienda sanitaria firmata dalla commissione di valutazione, «la commissione di valutazione ha riscontrato che, per mero errore materiale verificatosi in fase di abbinamento informatico fra nominativi e codici assegnati ad alcuni candidati, il sistema di lettura ottica ha generato il file delle risultanze della prova scritta procedendo, in alcuni casi, ad abbinamenti non corretti tra codici e nominativi dei candidati».

La commissione ammette anche che nella prima seduta di convocazione (24 maggio 2016, ore 9), in cui è stato estratto il questionario numero 5, la domanda numero 13 è stata ripetuta in sostanziale identica formulazione nella domanda numero 30. Di conseguenza il questionario numero 5 appare riconducibile a un grado di difficoltà tecnica differente rispetto a quella contenuta nei questionari proposti nelle altre sedute di convocazione».

Per garantire «la par condicio dei candidati e in applicazione dei principi di trasparenza e imparzialità» è tutto da rifare: annullamento in autotutela e ripetizione della prova scritta per chi l’ha sostenuta il 24, 25 e il 26 maggio.

L’esame si ripeterà il 13 ottobre 2016 nell’aula magna dell’ospedale di Pescara.