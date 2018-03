Balducci (D’Alfonso): «sul fiume incuria di decenni: per il Pescara 147mln di euro»

ABRUZZO. «L’amministrazione D’Alfonso ha quindi puntato molto sulla riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua, in particolare del fiume più lungo d’Abruzzo. E’ naturale che i benefici di tale risanamento si potranno apprezzare nel medio termine, poiché decenni di incuria non si risolvono in pochi giorni con un colpo di bacchetta magica. Ma va dato atto a questa Giunta regionale di aver intrapreso un’azione meritoria che avrà ricadute positive sulla qualità dell’ambiente e sul turismo, della quale beneficeranno anche le future generazioni».

Lo ha detto Alberto Balducci, vicecapogruppo del PD in Consiglio regionale, che parla a nome del presidnete Luciano D’Alfonso che dunque conferma in toto la linea adottata dal sindaco di Pescara Marco Alessandrini che aveva per primo ammesso l’incuria del passato… «fino ad oggi».

E le informazioni che rilancia Balducci sono interessanti perchè danno il quadro di quello che avverrà nel prossimo futuro: «In totale, la cifra mirata al risanamento dell’Aterno-Pescara è pari a 147 milioni».



«La Giunta regionale», dicono Balducci-D’Alfonso, «ha impresso una forte accelerazione sul tema del disinquinamento dei fiumi. Nei primi due anni di legislatura è stato avviato un piano di risanamento idrico che può contare su complessivi 170.878.577 euro (dei quali 101 milioni in corso di esecuzione) per realizzare opere che ottimizzeranno, anche con nuove costruzioni, il sistema della depurazione, della rete fognaria e degli acquedotti, e che permetteranno la rinaturalizzazione e il risanamento dei fiumi e delle acque marine per la tutela della balneazione. All’interno di tale progetto è alta l’attenzione sul corso dell’Aterno-Pescara, il principale bacino fluviale della regione. Per il disinquinamento di questo fiume un primo blocco di risorse, stanziato nel 2014, proviene dai fondi ex Fas e ammonta a 29.923.000 euro».

Nel 2015, grazie alle risorse (69 milioni di euro) messe a disposizione dell’Abruzzo con il decreto “Sblocca Italia”, «sono stati destinati all’Aterno-Pescara 22,6 milioni così suddivisi: 8,5 milioni all’Aca spa per l’adeguamento e l’ottimizzazione del depuratore di Pescara; 8,1 milioni alla Gran Sasso Acqua spa per la realizzazione di un impianto di depurazione a servizio dei Comuni di L’Aquila, Tornimparte, Lucoli e Scoppito (4,6 milioni) e per la realizzazione di collettori fognari a Scoppito (3,5 milioni). Inoltre, vi sono 6 milioni per il potenziamento e l’adeguamento del depuratore di San Martino a Chieti. Vi sono poi i finanziamenti previsti dal Masterplan per l’Abruzzo: 20 milioni 490mila euro per il disinquinamento del fiume e 4 milioni per l’adeguamento e l’ottimizzazione del depuratore a servizio dei Comuni di Spoltore, San Giovanni Teatino e Pescara, ma va tenuto conto anche dei 60 milioni per la bonifica della discarica Tremonti di Bussi e dei 10 milioni per il S.i.n. di Chieti, che incidono indirettamente sulla qualità delle acque fluviali».

Dunque si conferma «l’incuria del passato» che però è formula generica e anche un pò approssimativa per fare di tutta un’erba un fascio.

Chi doveva fare e non ha fatto?

In realtà negli ultimi dieci anni almeno si è parlato continuamente di investimenti e di milioni spesi da diversi enti per lavori che riguardavano disinquinamento, reti idriche, scarichi abusivi: che fine hanno fatto quei soldi e di quali lavori precisamente si trattava?

I lavori sono stati poi effettuati?

Perchè, in caso affermativo, come minimo si tratterebbe di lavori inutili… cosa peraltro gravissima.

Da sempre l’Aca ha sbandierato investimenti a sette cifre per potenziare e migliorare le reti: sono lavori effettivamente poi stati realizzati quei lavori?

Anche la Regione in dieci anni ha annunciato lavori per milioni di euro: chi controlla e verifica con assoluta certezza gli importi spesi confrontandoli con i reali benefici ottenuti?

La risposta vera è: nessuno.

Ma la cosa davvero sconcertante è che per il fiume Aterno-Pescara è stato imposto per dieci anni all’Abruzzo un commissario per il disinquinamento con poteri straordinari in grado di operare scavalcando le norme ordinarie e che non ha raggiunto il risultato e non ci è andato nemmeno vicino. Ma questa è persino la cosa meno grave.

In dieci anni quanti milioni di euro sono stati spesi per fare cosa?

Di certo possiamo dire che il commissario Adriano Goio, di recente scomparso, ha potuto operare senza alcun tipo di trasparenza e controllo, in alcuni casi affidando direttamente lavori per milioni anche a trattativa diretta a ditte che poi hanno avuto qualche problema si sono scoperte non del tutto pulite.



Tutto normale per istituzioni e magistratura, i soldi sono stati spesi per ottenere in cambio un fiume inquinato esattamente come prima ed ora gli abruzzesi dovranno pagarsi anche gli ulteriori 147mln di euro.

Speriamo che almeno questa volta si risolvano i problemi una volta per tutte.