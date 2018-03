Cinghiali: Provincia L’Aquila avvia abbattimenti selettivi

L’AQUILA. La Provincia dell’Aquila rende noto che a partire da oggi e per l’intero periodo estivo, si attiveranno, come previsto dal piano di controllo di popolazione approvato dall’Ispra, gli abbattimenti dei cinghiali per la salvaguardia delle produzioni agricole.

Il coordinamento delle operazioni è affidato, come per legge, al personale della Polizia provinciale. Alle attività parteciperanno anche i cacciatori con qualifica di selecontrollore e coadiutore, designati dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) della Provincia.

«E’ fondamentale – ha sottolineato il presidente della Provincia dell’Aquila Antonio De Crescentiis – che in questo periodo le associazioni ed i singoli agricoltori segnalino tempestivamente alla Polizia provinciale le zone agricole dove sono in corso i danneggiamenti e dove vengono avvistati più frequentemente i cinghiali, al fine di rendere maggiormente efficace ogni azione di controllo dei suidi».

Attualmente le zone interessate dagli interventi d’abbattimento sono quelle dell’altipiano di Navelli, la Valle del Tirino, la Valle Peligna, i territori di Massa d’Albe, Magliano de’ Marsi, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo e Poggetello.

Inoltre, appena la Regione Abruzzo approverà la valutazione di impatto ambientale, gli abbattimenti partiranno anche nella Valle Subequana. Oltre alle zone citate, già programmate, la Provincia non esclude, in caso di necessità, di attivare ulteriori interventi di abbattimento anche su altri comprensori agricoli.

Dino Rossi del Cospa contesta però i due pesi e le due misure adottate dalla Regione e come nella provincia di Pescara l’abbattimento selettivo funzioni in maniera diversa «più snella e molto più efficace, tanto è vero che i contadini del pescarese sono molto soddisfatti».

L’intervento può essere fatto termite una comunicazione all’ambito di appartenenza e affiggendo un documento presso una bacheca di un ente istituzionale.

Il selecontrollore indica le ore di intervento e il luogo, in caso di abbattimento è già in possesso delle fascette per l’identificazione dell’animale, inoltre il conduttore del fondo munito di autorizzazione, può in qualsiasi momento procedere all’abbattimento del cinghiale sul proprio terreno. Questo metodo vele anche per la provincia di Chieti, non ci siamo informati per Teramo. Per la provincia aquilana la cosa è molto più complicata e Rossi la spiega così: «una volta avvistati i cinghiali, bisogna avvisare la polizia provinciale, la quale arriva non si sa quando, autorizza e organizza per poi procedere all’abbattimento, una volta abbattuto l’animale, ammesso che torni sul campo, sempre la polizia provinciale torna di nuovo per portare la fascetta di identificazione dell’animale. In questo modo i cinghiali dopo aver mangiato se ne tornano dentro le aree protette a schiacciare il sonnellino. È risaputo, anzi gira voce tra i selecontrollori aquilani, che la polizia è parte attiva all’abbattimento e gli animali abbattuti vengono ceduti ai selecontrollori chiamati sul luogo di intervento. In pratica a questi signori piace molto tirare il grilletto a spese del contribuente, ma poi quando c’è da sporcarsi le mani, magari rendersi utili come la consegna della corata alla ASL, si tirano indietro e i poveri selecontrollori dopo una nottata in bianco devono pure recarsi presso al ASL di competenza per consegnare la corata degli animali abbattuti. Qui scatta la rabbia degli agricoltori quando si rendono conto che per questo servizio inutile si trovano i soldi per le cartucce e il gasolio dei fuoristrada della polizia provinciale , ma quando si tratta di fare i sopralluoghi per l’evento calamitoso del mese scorso, la regione non ha i soldi per la benzina e figuriamoci per il rimborso dei danni. Si spera ad un intervento risolutivo della regione altrimenti siamo pronti ad una azione di forza, contro questo sperpero di soldi finalizzato all’abbattimento».