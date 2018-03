Discarica Bussi, parte ridefinizione perimetro: 28 mila mq da reindustrializzare

PESCARA. Questa mattina si è tenuta la Conferenza dei Servizi, convocata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), per la discussione sulla ridefinizione del perimetro del SIN Bussi Sul Tirino.



Alla riunione, in videoconferenza con i tecnici del Ministero, hanno partecipato il Sottosegretario alla Presidenza con delega all'Ambiente Mario Mazzocca, il Dirigente del Servizio Gestione dei Rifiuti Franco Gerardini, i Sindaci di Bussi Sul Tirino e Tocco da Casauria, i rappresentanti delle associazioni ambientaliste (Legambiente, WWF e Acqua Bene Comune) e della CGIL Abruzzo.



Nel corso della riunione è stato approvato il perimetro dello stralcio, di estensione di circa 28.000 mq, che sarà escluso dal SIN e che potrà essere reso disponibile per eventuali interventi di reindustrializzazione. A breve il Ministero emanerà il decreto di nuova perimetrazione.

Si tratta di aree private in larga parte di Solvay, risultate non contaminate secondo le analisi effettuate nel corso degli anni. Ora, non appena sarà pubblicato il nuovo Decreto la competenza passerà dal Ministero dell'Ambiente al Comune di Bussi che dovrà valutare se i terreni possono essere restituiti agli usi legittimi.



«E' una decisione che era a portata di mano da anni», commenta Augusto De Sanctis del Forum H20, «su cui ci eravamo già espressi favorevolmente. Anzi, ci chiedevamo perché insistere a parlare di nuovi impianti su aree inquinate come l'ex Medavox con l'ipotesi di tombatura dei veleni. Avremmo risparmiato tanti momenti di tensione e contrasti tra chi propugnava la reindustrializzazione su aree inquinate all'interno del polo chimico senza prima bonificarle e chi come noi pretendeva e pretende tuttora il completo risanamento».

Già nel 2012 proprio De Sanctis espresse in conferenza dei servizi un assenso di massima - fermo restando l'assenza di contaminazione certificata dagli enti – in quanto riteneva che fosse un bene svincolare progressivamente le aree che risultano pulite per concentrarsi su quelle realmente critiche.

«Nella conferenza dei servizi di oggi», spiega ancora De Sanctis, «ho ribadito al ministero che non è possibile andare avanti con questi tempi biblici. Ci sono voluti quattro anni per escludere un sito che gli enti ci dicono non essere inquinato dal perimetro. Quando tempo dovremo aspettare per la bonifica di quelli contaminati che presentano una complessità neanche lontanamente paragonabile? Quando tempo ci vorrà per esaminare ed attuare i progetti di bonifica quando arriveranno? Per molte aree, sia pubbliche che private, a 8 anni dalla perimetrazione del sito, addirittura manca ancora la caratterizzazione. Inoltre ho stigmatizzato la scarsa trasparenza rispetto ai risultati dei monitoraggi che dovrebbero essere resi pubblici periodicamente».