Pescara in serie A, 15mln in 7 anni non sono bastati: lavori urgenti allo stadio

PESCARA. Con il Pescara in serie A scatta la corsa per adeguare l’impianto sportivo Cornacchia.

La vittoria dei biancoazzurri e lo sbarco nella massima serie potrebbe addirittura velocizzare l’iniziativa imprenditoriale del nuovo stadio, arenatosi non si sa nemmeno dove.

La Soprintendenza ha vincolato l’intera struttura bloccando di fatto il nuovo progetto di riqualificazione da 42 milioni di euro dal momento che si ritiene che la struttura sia un bene architettonico da tutelare, in quanto realizzato negli anni Cinquanta dal famoso urbanista Luigi Piccinato, tra gli architetti più rappresentativi e più premiati dell’epoca, autore di ben 270 progetti e piani urbanistici.

Il progetto prevedeva 20mila posti tutti coperti, senza pista di atletica (spostata nelle vicinanze del carcere di San Donato). All’interno negozi, ristorante e bar e, all’esterno un parcheggio con mille posti auto.

L’intervento dovrebbe essere, così come ideato, a carico della società che si aggiudicherà l'appalto, soldi pubblici non ce ne sono, l’Amministrazione non ci avrebbe messo un centesimo.

Adesso, però, sfumato il maxi impianto di nuova generazione, per i lavori urgenti in vista del nuovo campionato sarà proprio il Comune a dover sborsare i soldi. Quali e quanti non è ancora chiaro. L’unica certezza è che denari non ce ne sono.

L'assessore allo Sport Giuliano Diodati garantisce comunque che il Comune è pronto a fare tutti i necessari lavori di adeguamento per consentire alla città di seguire al meglio il campionato di serie A, ma l’amministrazione resta convinta che l'esternalizzazione sia la via da seguire per il futuro.

E proprio stamattina si è svolta una riunione relativa proprio all'adeguamento delle condizioni strutturali dello stadio. C’erano oltre al sindaco Marco Alessandrini e all'assessore Diodati, i tecnici comunali e Giovanni Castelli, rappresentante della Lega Calcio di serie A.

E’ emerso con chiarezza che la struttura prima di riaprire le porte ha bisogno di lavori di adeguamento, necessari a renderla completamente agibile e completamente fruibile, a causa di criticità che riguardano la curva nord e sud.

«L'amministrazione», spiega Diodati, «sta facendo il possibile per recepire i fondi che consentiranno la messa a norma delle parti sensibili in tempo con la ripresa delle partite, interventi a cui si aggiunge anche la necessità di investire altre risorse sul manto erboso: cercheremo di agevolare in tutto la soluzione dei problemi rilevati e facendoci avanti malgrado i costi che tale situazione comporta, cosa che ci convince sempre di più del fatto che la scelta dell'esternalizzazione della gestione sia la via da seguire per l'immediato futuro».

E Diodati preme l’acceleratore proprio sul nuovo stadio: «si deve al più presto arrivare alla procedura per il nuovo impianto per dare alla città la struttura che merita e ai cittadini la possibilità di seguire al meglio la nostra squadra».

Una nuova struttura, dunque, dopo i milioni di euro già investiti nell’attuale impianto. Dopo i quasi 15 milioni di euro per la ristrutturazione in occasione dei Giochi del Mediterraneo (lavori affidati all’Ati Di Giampaolo-WalterTosto) sono state necessarie altre risorse fresche.

Fin dall’inaugurazione sono emerse carenze strutturali (con allagamenti imbarazzanti, spazio insufficienti per i disabili e carenza di punti di ristoro…), nel 2012 si è dovuti correre ai ripari per sistemare la pista ciclabile (da 2 milioni di euro) rovinata dal maltempo poi nel 2015 sono serviti altri 600 mila euro per risanare le strutture e i relativi impianti per 196 punti luce e sempre nello stesso anno sono stati spesi altri 80 mila euro per abbattere le barriere architettoniche e consentire l’accesso in sicurezza al pubblico disabile.

a.l.