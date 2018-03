Asl Teramo, Corte dei Conti boccia bilancio 2014: «gravi irregolarità»

TERAMO. Sessanta giorni di tempo per sanare tutte le irregolarità.

E’ questo il termine ultimo dato alla Asl di Teramo dal giudice della Corte dei Conti Lucilla Valente lo scorso 1° giugno dopo la verifica del bilancio di esercizio del 2014.

Nel corso del controllo, infatti, sono emerse una lunga serie di criticità nella gestione economica e nella situazione patrimoniale dell'Azienda sanitaria locale teramana che a questo punto devono essere chiarite e soprattutto sistemate.

La lista è veramente lunga. Il giudice contesta «gravi irregolarità» nella tenuta delle scritture contabili o dei libri contabili ma si punta il dito anche contro un sistema amministrativo contabile «che non fornisce la ragionevole sicurezza che il bilancio o parte di esso non sia inficiato da errori significativi».

Insomma non proprio elementi secondari.

E poi ancora: «strutture di controllo interno non adeguate agli obiettivi ed ai principi posti dal decreto legislativo 286/1999 e dalla legislazione regionale» ma anche rispetto parziale della procedura di circolarizzazione per la verifica del rapporti di credito e debito dell'Azienda.

Basta così? Affatto perché la lista prosegue ancora ed è veramente lunga: mancato rispetto dei tetti programmati per le prestazioni erogate dagli operatori privati accreditati, mancato rispetto, relativamente alle spese per il personale, del limite previsto dalla norma di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010.

Spiccano ancora il mancato raggiungimento degli obiettivi attribuiti all'Azienda per l'assistenza farmaceutica e le misure di controllo dell'appropriatezza prescrittiva in ambito ospedaliero e territoriale non ritenute adeguate dal Collegio sindacale.

E anche sul fronte delle consulenze (voce che costa circa 3 milioni di euro) c’è qualcosa che non quadra. Il giudice annota un aumento, rispetto all'esercizio 2013, del 1.051,6%.

Sul punto l’Azienda non ha fornito ulteriori specifiche se non che l’aumento è dovuto alla sottoscrizione di contratti interinali nel 2014.

Secondo il consigliere regionale del M5S, Riccardo Mercante, il documento della Corte dei Conti spazza via ogni speranza.

«Questo è solo l’ultimo regalo», commenta l’esponente pentastellato, «fatto dalla nostra classe politica e dirigenziale ai cittadini teramani, come se la chiusura del punto nascita di Atri, il continuo depauperamento degli ospedali, la riduzione di prestazioni e servizi ed i tempi di attesa biblici per ottenere quello che, al contrario, dovrebbe essere un diritto fondamentale ed inviolabile, e cioè un’assistenza efficiente e, soprattutto, rapida, non fossero già abbastanza».

