Autostrade. Forum H2O: «Delirio miliardario. D’Alessandro cita ex consulente di Toto»

Le varianti autostradali proposte dal gruppo Toto non convincono il Forum dell’Acqua.

Se i maxi lavori potranno partire lo stabilirà solo il Ministero delle Infrastrutture per il momento però l’ambizioso progetto da oltre 50 milioni di euro, 7 tunnel e 30 km di strada in meno su A24 e A25 sta facendo discutere.



Per il Forum, però, la proposta sarebbe da considerarsi come «un delirio megalomane di chi vuole mettere le mani nelle tasche dei cittadini con un esproprio miliardario a favore di Toto causando gravissimi impatti sui grandi acquiferi sotterranei e in generale sull'ambiente».

La lettura degli scarni verbali resi pubblici finora «basta ed avanza», secondo gli ambientalisti, «per rendere evidente a tutti che si sta profilando un colossale regalo a Toto Spa che ha come unico obiettivo mantenere per altri 45 anni la concessione autostradale trasformandola in una gallina dalle uova d'oro in perenne esercizio a suo esclusivo vantaggio», sostiene il Forum.

Secondo Augusto De Sanctis «è letteralmente stupefacente» che Lazio ed Abruzzo diano un via libera "di massima" «senza un minimo di analisi ambientale se non con ‘proclami’ propagandistici del tipo “non deve avere impatti sul patrimonio idrico"» .

Tuttavia secondo il rappresentante basterebbe prendere la carta del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo della Regione Abruzzo relativa ai "Corpi idrici sotterranei significativi e di interesse" per comprendere come il tracciato proposto intersechi solo in Abruzzo almeno 6 acquiferi carsici tra cui quello del Sirente-Gran Sasso e quello Cornacchia - Meta.

«Si vuole trattare con il Ministero delle Infrastrutture», continua il Forum, «basandosi su pezzi di carta di poche paginette in cui le gravissime problematiche ambientale vengono solo citate rimandando a fasi successive le analisi. Della serie: concediamo intanto il prolungamento della concessione e poi vediamo sul progetto mettendo tutti davanti al fatto compiuto. Purtroppo per i fautori di questo esproprio economico ed ambientale non crediamo che la Commissione Europea sarà d'accordo su queste procedure sia sotto il profilo delle norme sulla tutela del territorio che sotto quello della concorrenza».



IL CONSULENTE PREFERITO

In ultimo lo stesso De Sanctis fa notare che il Consigliere regionale, Camillo D'Alessandro, «intervenuto con zelo degno di miglior causa» ha citato nei giorni scorsi il parere di un professore per cercare di spiegare come sia possibile cambiare un percorso autostradale dirigendolo esattamente su faglie attive usando la scusa dell'obbligo di adeguamento del rischio sismico. Il professore Giuseppe Cantisani, oltre ad essere professore associato a La Sapienza, è stato anche contrattista della Toto Costruzioni generali Spa nel 2008 come risulta leggendo il suo Curriculum Vitae pubblicato sul sito del Dipartimento di Ingegneria dell'università.

Il Forum H2O promette che avverserà in ogni sede «questo deleterio progetto che non solo avrebbe un gravissimo impatto ambientale ma che distoglie risorse economiche da settori ben più importanti come quello dell'edilizia scolastica, della mobilità collettiva (ferrovie; piste ciclabili ecc.) e del risanamento ambientale».