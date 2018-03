Calcio Chieti Femminile in A, squadra premiata dal sindaco

CHIETI. «Ringrazio la società sportiva che, con straordinaria tenacia, ha fatto sì che questo sogno si realizzasse».

Lo ha detto il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che con l'Assessore allo Sport, Antonio Viola, alla presenza del Presidente della società sportiva, Tommaso Gubbiotti, del Presidente onorario, Sergio Colasante, del mister, Lello Di Camillo, e del Presidente provinciale della Figc, Tonino Salvatore, ha premiato la squadra del 'Calcio Femminile Chieti' promossa in serie A dopo avere vinto il girone D del campionato di serie B. «Regalate a tutti noi uno straordinario successo - ha aggiunto il sindaco - Credo che l'entusiasmo che avete generato domenica con la vostra vittoria fosse palpabile, riuscendo a far vivere lo Stadio Angelini come non si ricordava da tempo. Vi rivolgo i migliori auguri anche in vista del prossimo campionato. Come amministrazione comunale, faremo la nostra parte garantendo che le nostre porte saranno sempre aperte per creare le migliori condizioni affinché possiate svolgere la vostra attività. Oggi il vostro successo è il successo dell'intera comunità. Insieme lavoriamo perché il vostro percorso possa vederci entrambi protagonisti verso nuovi obiettivi. Con orgoglio vi ospitiamo qui nella Casa Comunale per ringraziarvi per ciò che avete fatto per la nostra città - ha aggiunto l'Assessore Viola -. Con la vostra cavalcata trionfale, avete creato un entusiasmo ed un'emozione indescrivibili. Continueremo ad affiancarvi soprattutto in vista degli impegni più onerosi che dovrete affrontare».