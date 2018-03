Manca personale: niente ricoveri per parti prematuri all'Aquila

L'AQUILA. All'ospedale San Salvatore dell'Aquila non vengono accettate donne in gravidanza a rischio di parto prematuro per carenza di personale infermieristico nel reparto di terapia intensiva neonatale e di neonatologia.

La decisione è stata comunicata oggi dal primario del reparto, Sandra Di Fabio, che da mesi ha segnalato all'azienda sanitaria l'emergenza. Fonti interne al reparto - dove attualmente sono ricoverati 14 neonati su una capienza di 16 - fanno sapere che non vi sarebbe qualità assistenziale sufficiente per curare neonati nati prematuri o con problematiche serie. Almeno tre piccoli sono stati trasferiti in altri ospedali, alcune donne a rischio parto prematuro sarebbero state dirottate in altri ospedali, come quello di Pescara. Da tempo Di Fabio chiede integrazioni di personale alla Asl provinciale dell'Aquila.

La situazione è precipitata quando nel corso degli ultimi mesi cinque infermieri a tempo determinato, assegnati a terapia intensiva, sono andati via perché chiamati in altre strutture. Il blocco durerà fino a quando non ci sarà personale sufficiente: secondo quanto si è appreso, servono almeno 5 infermieri per turno, la dotazione attuale permette l'utilizzo di personale pari a 2,5. Non vogliono rilasciare dichiarazioni Di Fabio e il direttore sanitario dell'ospedale, Giovanna Micolucci, che rinviano ogni commento al direttore generale, Rinaldo Tordera.

In una nota della Asl, a nome della direzione sanitaria, precisa che «la Tin (terapia intensiva neonatale) funziona regolarmente e la sua attività non è mai stata sospesa, tanto che vi sono attualmente ricoverati e assistiti 14 bimbi su 16 posti letto complessivi; le urgenze sono sempre garantite».

Nella nota si ammettono le carenze di personale, non a caso si sottolinea che «è peraltro imminente la presa di servizio di personale infermieristico, a conclusione delle procedure di assunzione da tempo avviate dall'azienda, per far fronte alle necessità di assistenza sia della terapia intensiva neonatale sia di altri reparti».