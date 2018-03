Geriatria Pescara al collasso, Regione immobile e il reparto scoppia

PESCARA. Reparto di geriatria di Pescara al collasso: nelle ultime ore 60 ricoverati su 46 posti ufficiali.

I pazienti in esubero vengono sistemati in corridoio, tra le proteste dei ricoverati stessi e del sindacato degli infermieri che proprio ieri ha denunciato la grave situazione.

Non solo mancanza di privacy e postazioni scomode ma anche, ha sottolineato il Nursind, problemi legati alla sicurezza, dal momento che gli spazi occupati nei corridoio riducono l’ampiezza delle vie di fuga in caso di emergenza o aumento del rischio di incendio dovuto a prese di corrente volanti e bombole di ossigeno terapia.

Le soluzioni? Certo non basta una medicina estemporanea dal momento che il problema sembra che necessiti di interventi più strutturati. In attesa di una soluzione sono tutti scontenti: i pazienti che in un momento già difficile devono subire anche l’ennesimo disservizio, il personale medico e sanitario costretto a super lavoro senza possibilità di ribellarsi quando dal pronto soccorso si continua a far salire nuovi degenti, con il reparto già al collasso.

Che si fa? A Pescara, nonostante i tagli imposti dall’alto, il manager ha avviato l’assunzione di nuovo personale per il periodo estivo dove tra emergenza caldo e ferie dei dipendenti si rischia la paralisi. Ma basterà questa soluzione tampone? No, di certo. Può servire a superare la giornata, la settimana, il mese ma alla fine il problema resterà sempre lì.

Il motivo, analizzati dagli esperti del settore, è semplice: per troppi anni (almeno negli ultimi 20) si è pensato esclusivamente ad una gestione ospedaliera del paziente geriatrico, non un paziente qualunque ma un complesso e portatore di diverse patologie.

E la loro gestione è sempre stata uguale a se stessa, indipendente da chi ha amministrato la Asl.

Da parte della Regione (anche a Chieti le barelle in corridoio non mancano, Pescara non è certo un caso isolato) poco o nulla viene fatto per assistere seriamente questi malati a domicilio: la situazione si aggrava se si pensa a quanto accade nelle Rsa (residenze sanitarie assistenziali), pagate anche con i soldi dei cittadini, che erogano un'assistenza precaria e che spesso al primo colpo di tosse caricano il paziente sull'ambulanza e lo inviano al pronto soccorso in codice rosso. E quando arriva il codice rosso si ricovera e basta.

Dunque questa doppia falla nell'assistenza territoriale e residenziale fa affondare l'organizzazione ospedaliera: i malati e le famiglie, non trovando risposte nel territorio per i motivi esposti (al massimo viene inviato l'infermiere dell'assistenza domiciliare integrata ADI una/due volte a settimana), si rivolgono all'ospedale.

E la Regione questa realtà la conosce molto bene dal momento che ha a disposizione i dati statistici sui ricoveri ripetuti.

Parla chiaro il report di Geriatria dell’agenzia sanitaria regionale del 2011 che ai piani alti non possono di certo aver dimenticato: riammissione del paziente entro 30 giorni dall'ultima dimissione e ricoveri inappropriati. Proprio in quel report di parlava di «potenziare l'azione di filtro a livello territoriale». Cosa è stato fatto?

Basta vedere l’affollamento dei reparti per capire che non è stato fatto abbastanza.

Ma la Regione non interviene nemmeno sulle attività e sullo standard di assistenza delle Rsa: le regioni "virtuose", cioè quelle che spendono poco e bene per l'assistenza ospedaliera sono virtuose proprio perchè tengono fuori dagli ospedali queste tipologie di malati (un mese di adi costa circa 150 euro, un giorno di ospedale solo per i costi alberghieri circa 800 euro.....) e li assistono bene a casa o nelle rsa. Ecco perchè i posti letto e il personale ospedaliero non bastano mai.