Geriatria Pescara, malati nei corridoi e l’allarme del Nursind: «alto rischio di incendi»

PESCARA. Nuovi ricoveri nel reparto di geriatria sebbene non ci sia più posto. La situazione è sempre uguale a se stessa e una soluzione definitiva non si trova.

E così i malati finiscono in corridoio. Una media quotidiana di 6 letti piazzati fuori dalle stanze con picchi, in giorni veramente difficili, che toccano quota 12-14.

«E’ una situazione disumana e incredibile», contesta il segretario provinciale NurSind Pescara, Antonio Argentini.

La situazione, spiega proprio il rappresentante degli infermieri, è aggravata dal fatto che si tratta di pazienti affetti da multi patologie e nei corridoi mancano le prese per ossigenoterapia, semplici prese della corrente o il campanello. Poi c’è l’impossibilità ad assicurare la privacy che può sembrare una cosa da poco e invece diventa un punto centrale per un malato che soffre e si ritrova lontano da casa, violato anche nella sua intimità per di più in un momento di sofferenza.

Ma il sindacato parla anche di somministrazione delle terapie non in sicurezza e dell’impossibilità di sgombero in caso di incendi dovuto ai letti posti in corridoio.

«C’è un alto rischio di incendi dovuti a prese di corrente volanti e bombole di Ossigeno terapia», insiste Argentini. Il personale infermieristico e sanitario pur operando con la massima diligenza e professionalità è impossibilitato ad assicurare un’assistenza efficace ed efficiente, dunque sia per motivi logistici e sia per l’insufficiente numero di operatori: «ieri sera alle 19», racconta il segretario provinciale, «c’erano 2 infermieri e due operatori sanitari».

Il Nursind parla di una situazione di stress di lavoro correlato a cui sono sottoposti gli operatori «inaccettabili ed insostenibili».

Il problema è che i ricoveri vengono fatti dal Pronto Soccorso indipendentemente dai posti letto disponibili e non sempre ai parenti viene comunicato la sistemazione in corridoio del reparto.

E come se non bastasse c’è l’estate alle porte: per far fronte alla carenza di personale e sia per assicurare al personale le ferie estive per il recupero psicofisico, si attendono le nuovi assunzioni che il nuovo manager Armando Mancini ha già deliberato anche se, secondo il Nursind, non basteranno.

«Bisogna riconoscere l’impegno del direttore generale considerato che la Regione chiede di tagliare le spese per il personale», sottolinea Argentini.

A questo punto l’organizzazione sanitaria chiede a tutela dei degenti e degli operatori il blocco dei ricoveri nei corridoi e il trasferimento contestuale dei pazienti eventualmente ricoverati in sovrannumero presso altre strutture ospedaliere. Ma si chiede anche la ricognizione promessa del personale fuori posto e la ricollocazione così come il potenziamento dell’assistenza territoriale per ridurre i ricoveri.

RICOGNIZIONE ORGANICO

Intanto Davide Farina della Fp Cisl torna a chiedere, come fa ormai da mesi, alla Direzione Generale della Asl di Pescara di fornire una precisa ed esaustiva ricognizione dell’organico del personale con la sua specifica allocazione.

«Il dovere di renderne conto», sottolinea Farina, «diventa ancor piu’ necessario nel momento in cui si chiede enormi sacrifici al personale sanitario al fine di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di gravi criticità quali quelli attuali. La trasparenza dell’atto ricognitivo, peraltro, avrebbe lo scopo di rimuovere ogni sorta di dubbio sull’esistenza di zone franche per sacche di privilegi di alcuni operatori,oggi ingiustificabili».

La richiesta della CISL FP, nonostante i ripetuti solleciti , è stata sistematicamente disattesa dalla passata Amministrazione della Asl di Pescara. «Si auspica vivamente», insiste Farina, «che la nuova Amministrazione, targata Armando Mancini, accolga prontamente l’istanza dando così un forte segnale di discontinuità rispetto alle politiche della vecchia gestione».