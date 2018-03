Asl Vasto, l’avviso interno che agita l’Intersindacale: «procedura illegittima»

VASTO. Fa discutere da qualche giorno la pubblicazione di un avviso interno per la ricerca di un responsabile della Unità Operativa Complessa del Nucleo Operativo Distrettuale di Vasto.

Bisogna infatti sostituire il titolare, attualmente in aspettativa per l’incarico di Direttore Sanitario aziendale.

Nell’avviso si legge che alla valutazione comparata dei curricula prodotti dai dirigenti interessati, anche tenuto conto dell’esperienza professionale maturata riguardo alla funzione da ricoprire, provvederà il Direttore Sanitario Aziendale. Dunque proprio il sostituito dovrà scegliere il sostituto.

Alza la voce l’intersindacale che in una lettera al commissario alla Sanità, Luciano D’Alfonso, e al sub commissario Giuseppe Zuccatelli, chiede di sospendere la procedura «illegittima» perché l’incarico in ballo dovrebbe essere assegnato con un avviso pubblico di concorso e, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali aspettare senza ricorso a sostituzione dell’attuale incaricato.

E poi ancora: «l’incarico», insiste l’intersindacale, «non può essere assegnato per macroscopica incompatibilità da parte del Direttore Sanitario Aziendale dietro valutazione comparata dei curricula prodotti dai dirigenti interessati, anche tenuto conto dell’esperienza professionale maturata riguardo alla funzione da ricoprire, visto che, prima di essere richiamato a ricoprire l’attuale funzione direttiva, lo stesso ricopriva l’incarico di tale UOC come facente funzioni».

In questo caso si tratta di un professionista, dirigente medico, che titolare di un incarico ad alta professionalità è stato chiamato nel dicembre 2014 con delibera del Direttore Generale aziendale a ricoprire, fino a dicembre 2015, l’incarico di Responsabile della U.O.C. del Nucleo Operativo Distrettuale (N.O.D.) di Vasto.

Incarico rinnovato fino al dicembre 2016, fa notare l’Intersindacale, mentre si sarebbe dovuto fare un avviso pubblico. E adesso si vorrebbe nuovamente assegnare con un incarico per “sostituzione” perché l’attuale assegnatario è stato chiamato a ricoprire la carica di Direttore Sanitario Aziendale...

L’intersindacale chiede a D’Alfonso e Zuccatelli: «può un Responsabile di UOC distrettuale, facente funzioni, diventando Direttore Sanitario Aziendale rimanere in aspettativa nell’incarico di Responsabile di UOC distrettuale, peraltro nel ruolo di facente funzioni? Può un Direttore Sanitario Aziendale, senza configurare un conflitto di interesse, valutare i curricula dei dirigenti che dovrebbero sostituirlo nell’incarico della UOC distrettuale da lui in precedenza diretta come facente funzioni con l’obiettivo di poter nuovamente dirigere la stessa al termine della nomina a Direttore Sanitario Aziendale?»