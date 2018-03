Trasferimento malati psichici, «la struttura di Guardiagrele non è idonea»

CHIETI. «Accusarci di trattare i pazienti trasferiti da Palena come pacchi postali e’ ingiusto e ingeneroso, perche’ abbiamo agito nel loro interesse esclusivo».

Così nei giorni scorsi il manager dell’Asl di Chieti, Pasquale Flacco, aveva replicato alle esternazioni dell’associazione Radix Unica, che ha censurato il nuovo trasferimento di adulti disabili gravi dell’ex Maristella a Guardiagrele.

Flacco ha spiegato che con il tanto contestato provvedimento si è solo andati incontro agli undici pazienti che rischiavano di restare senza cibo e senza assistenza, perchè il soggetto privato che gestisce la residenza non era più nelle condizioni di sostenerne i costi e la gestione per questioni interne.

Ma per l’associazione Radix Unica le spiegazioni del direttore generale non convincono.

Secondo il presidente Giuseppe Spadavecchia, infatti, non possono essere invocate ragioni di urgenza o sorpresa anche perché nel mese di marzo aveva già inviato alle massime autorità della regione Abruzzo (D’Alfonso, Paolucci e Sclocco) e allo stesso Flacco due lettere per mettere al corrente delle problematiche incombenti a riguardo degli ospiti dell’istituto Maria Ausiliatrice (gruppo Cise) di Palena.

«Queste persone», spiega ancora Spadavecchia, «non sono genericamente “malati”, bensì persone con difficoltà sia fisiche sia psichiche e, proprio perché non malati, vengono definiti diversamente abili. In effetti l’OMS già nel 2002 ha sancito che queste sono “persone sane inserite in un ambiente sfavorevole”. Hanno bisogno di strutture e personale formati per questo compito specifico e la struttura di Guardiagrele non è (speriamo solo per ora) a norma, non solo per la legge regionale 32 del 2007, ma anche in rispetto ad altre norme precedenti. I ragazzi trasferiti a Guardiagrele dovranno risiedere per molto tempo in quel reparto e sulla base della sistemazione attuale, di fatto sono ospedalizzati».

Secondo Spadavecchia, inoltre, sussiste «una inaccettabile continuità» tra il modulo per disabili (rada) con il reparto di lungodegenza per malati geriatrici. «Per tutto questo ci sembra doveroso pretendere la massima e sollecita risposta di tutte le autorità preposte, da oggi, attivandosi per la messa a norma e la trasformazione della struttura e per l’adeguamento del personale, al fine di garantire la sicurezza degli utenti diversamente abili e la “normalità” intesa come normalizzazione positiva della loro vita».

Il presidente dell’associazione ricorda anche che tutti i disabili istituzionalizzati presso strutture ASL o convenzionate con la regione sono affidati alla ASL di competenza che ha pertanto il compito di vigilanza. Inoltre il ticket di compartecipazione di circa 800€ al mese per i disabili ricoverati a Palena è stato finora pagato solo dalle famiglie, per una difficoltà di interpretazione e di chiarezza della legge sulla compartecipazione e comunque non è, come erroneamente è stato detto, a carico del comune di attuale residenza, ma del comune di residenza precedente al primo ricovero. Evidentemente nella nostra regione la programmazione, almeno a riguardo di queste fasce deboli della società, è solo teorica».