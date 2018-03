Malati psicofisici spostati ancora una volta come pacchi postali

CHIETI. Oggi si sta di nuovo verificando un sopruso nei confronti di un gruppo di disabili psico-fisici abruzzesi.

E’ il caso dei dodici pazienti dell’ex Maristella che la Asl sta trasferendo per l’ennesima volta come fossero pacchi postali privi di legami e di affetti da Palena, in cui sono ben integrati grazie ad un ambiente favorevole e dove erano stati già spostati circa due anni fa, all’Ospedale di Guardiagrele.

«Scandaloso è rilevare ancora una volta come la nostra classe politica non ha una programmazione socio sanitaria almeno per i disabili e tampona di volta in volta le emergenze che si presentano», denuncia Giuseppe Spadavecchia di Radix Unica, Associazione Onlus per i diritti degli ultimi.

«Come cittadini ci chiediamo come è possibile prima emanare ben quattro decreti commissariali dell’allora presidente della Regione Chiodi per consentire il trasferimento dei disabili da Villa Pini al Medical Center di proprietà del gruppo Cise a Palena e dopo appena due anni la struttura, benché autorizzata, dimette i disabili per beghe con la ASL di Chieti».

Da qui nasce l’urgenza di trovare un’alternativa e dopo sballottamenti tra Casoli e Guardiagrele si decide per l’Ospedale di quest’ultimo comune. Praticamente i parenti dei pazienti stanno assistendo inermi ad una nuova ospedalizzazione degli ospiti diversamente abili.

«Inoltre noi non siamo affatto convinti che la struttura di Guardiagrele sia a norma secondo la legge 32 ed abbia il personale specializzato per i disabili», denuncia ancora Spadavecchia.

«Vogliamo ricordare che sono anni che combattiamo per questi ragazzi e ci sembra giusto a questo punto pretendere come minimo la messa a norma, nel più breve tempo possibile, sia della struttura che del personale».

L’associazione non ha alcuna intenzione di tacere e annuncia che continuerà a denunciare «tutti i soprusi e la inadeguatezza di questa classe politica e della ASL che sono deputati a programmare, legiferare e controllare perché qui ci và di mezzo la vita, gli affetti e i diritti di chi non ha voce».

Su questa vicenda Spadavecchia racconta di aver scritto ben due lettere al presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso, all’assessore alla Sanità Silvio Paolucci, all’assessore alle politiche sociali Marinella Sclocco e al direttore generale Asl Chieti, chiedendo informazioni sulla spinosa faccenda che si stava delineando. «Naturalmente nessuno ha risposto», denuncia il presidente dell’associazione.

«Due settimane fa», continua Spadavecchia, «gli stessi politici con altri assessori e persone di cultura erano presenti ad un interessante convegno proprio sui “diritti negati” al museo Colonna di Pescara, solo che in quella riunione i diritti negati riguardavano persone “votanti” mentre i ragazzi istituzionalizzati non votano e quindi non degni di attenzione».

FLACCO: «ABBIAMO SCELTO IL MEGLIO»

«Accusarci di trattare i pazienti trasferiti da Palena come pacchi postali è ingiusto e ingeneroso, perché abbiamo agito nel loro interesse esclusivo. I famigliari, e chi li rappresenta, potrebbero solo ringraziarci, e invece ci fanno fare la parte di quelli che non hanno cuore»: non nasconde il proprio rammarico il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Pasquale Flacco, in merito alle esternazioni dell’associazione Radix Unica, che censura il nuovo trasferimento di adulti disabili gravi dell’ex Maristella a Guardiagrele.

«La nostra Azienda si è fatta carico di un problema gravissimo - aggiunge - riportando nella struttura pubblica undici pazienti che rischiavano, a partire da oggi, di restare senza cibo e senza assistenza, perché il soggetto privato che gestisce la residenza non è più nelle condizioni di sostenerne i costi e la gestione per questioni interne. Abbiamo perciò individuato per questi pazienti la soluzione migliore, ospitandoli nella struttura di Guardiagrele dove possono essere assistiti al meglio da personale qualificato, che già ha dimostrato di avere preso in carico nel modo migliore gli ex pazienti di Villa Pini, i quali hanno recuperato una dimensione di vita personale e sociale sicuramente più accettabile e in linea con gli orientamenti della psico riabilitazione. Vogliamo dare agli ospiti di Palena la stessa possibilità, offrendo loro la sistemazione più adeguata ed efficace. Sono perciò tranquillo e in pace con la mia coscienza, perché non ho calpestato i diritti di nessuno».