Lanciano. Villette in contrada Santa Liberata, Consiglio di Stato dà ragione al Comune

LANCIANO. E’ stata ribaltata al Consiglio di Stato la sentenza del Tar che a novembre del 2014 aveva visto soccombere il Comune di Lanciano contro la Frentana Costruzioni srl.

L’impresa edile aveva cominciato a costruire nel 2005 sei villette sui terreni di sua proprietà in contrada Santa Liberata. I lavori non si sono mai conclusi per problemi economici ma hanno visto la luce solo tre edifici, realizzati tra l’altro per circa l’80%.

Nel 2011, però, con il nuovo piano regolatore generale, il Comune ha trasformato gli stessi terreni da edificabili a zona agricola, ordinando alla ditta di demolire le villette già realizzate.

Era il 2012 quando il dirigente del settore urbanistica ingiunse la demolizione, dichiarando anche la decadenza dei permessi di costruire. Ma la società edile non ha buttato giù le sue opere ma si è rivolta ai giudici amministrativi.

E’ dunque scattato il ricorso al Tar che ha dato ragione ai costruttori che avevano chiesto di annullare la deliberazione del novembre 2011, con la quale il consiglio comunale aveva approvato il nuovo Prg, nella parte in cui i terreni di proprietà della società vennero inseriti in zona agricola, chiedendo anche il risarcimento dei danni subiti (per il solo acquisto dei terreni la ditta avrebbe speso oltre un milione di euro).

I giudici amministrativi di primo grado, come detto, hanno dato ragione ai costruttori sostenendo che la decadenza dalla concessione edilizia non implicasse la demolizione delle opere edilizie realizzate, che non potevano essere ritenute abusive.

Adesso però il Consiglio di Stato ha ribaltato la situazione.

Secondo i giudici di secondo grado, infatti, «l’azzonamento agricolo dei terreni è una scelta latamente discrezionale del Comune e non necessita, in linea di larga massima, d’una specifica motivazione sul relativo contenuto».

La crisi congiunturale dell'edilizia «non è pertanto una valida ragione opponibile», dicono i giudici nella sentenza, «all’inutile decorso dei termini predetti, né per giustificare l'inerzia del titolare del PDC, perché fa riferimento a considerazioni generiche non rilevanti rispetto all'obbligo di osservare i tempi d’inizio e completamento dei lavori».

a.l.